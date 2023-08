Im ersten Heimspiel duelliert sich Blau-Weiß Linz mit einem Vorbild

Um den Rasen im neuen Hofmann Personal Stadion zu schonen, findet das Abschlusstraining vor dem Duell von Fußball-Bundesligist Blau-Weiß Linz mit Hartberg am Sonntag (17) am Trainingsgelände im Linzer Lissfeld statt. Noch kein einziges Mal wurde das Grün dort zu Trainingszwecken berührt. Ein Nachteil?

„Nein“, erklärte Trainer Gerald Scheiblehner und ergänzte: „Auch in der Vergangenheit hatten wir die letzte Einheit immer dort.“ Mannschaft und Coach brennen jedenfalls auf das erste Bundesliga-Heimspiel in der Historie des 1997 gegründeten Klubs.

„Die Vorfreude ist groß, das Gefühl ist gut“, betonte Scheiblehner, der im Gegner ein Vorbild für den eigenen Verein sieht. „Hartberg hat sich in der Bundesliga etabliert und in den letzten Jahren im Abstiegskampf immer überzeugt. Das können wir uns sicher als Beispiel nehmen.“ Die Euphorie des Aufstiegs erhielt durch den verpatzten Auftakt mit dem 1:2 in Wolfsberg zum Liga-Start nur einen minimalen Dämpfer. „Wir wissen, dass wir jedem Gegner wehtun können“, erklärte Simon Pirkl. Der 26-Jährige erzielte in der Vorwoche den Ehrentreffer. Definitiv kein Tor schießen wird am Sonntag Neuzugang Kristijan Dobras. Der Offensivspieler ist mit muskulären Problemen noch nicht ausreichend fit.

Sponsor bleibt treu

Im Hinblick auf die kommenden Aufgaben (LASK, Rapid, Sturm) sollten gegen die Steierer unbedingt Punkte her. „Es würde uns sicher gut tun, zumindest mit einem Remis wegzukommen“, sagte der Trainer und ergänzte: „Wir gehen aber in jedes Spiel, um es zu gewinnen.“

Abseits des Rasens hatten die Linzer indes schon am Freitag Grund zur Freude. Sponsor LIWEST verlängerte den Vertrag um ein weiteres Jahr.

Von Christian Baumberger