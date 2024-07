Im Generationen-Duell war Borg-Sohn Leo gegen Nadal chancenlos

Der 22-fache Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal hat Leo Borg, dem Sohn der Tennis-Legende Björn Borg (68), in der ersten Runde des ATP-250-Turniers in Båstad keine Chance gelassen. Der 38-jährige Spanier besiegte den um 17 Jahre jüngeren Schweden in seinem ersten Einzel-Match seit Ende Mai glatt mit 6:3,6:4. Im Achtelfinale trifft Nadal nun auf den als Nummer fünf gesetzten Briten Cameron Norrie.

Nadal hatte sich nach seiner Rückkehr zur Sandplatzsaison dazu entschieden, auf das Major-Rasen-Turnier in Wimbledon zu verzichten und sich in Schweden auf Sand optimal auf die Olympischen Spiele vorzubereiten.

Der zweifache Olympiasieger tritt in Paris sowohl im Einzel als auch im Doppel an der Seite seines Landsmann Carlos Alcaraz an. Stattfinden werden die Tennisbewerbe in Nadals Wohnzimmer, der Anlage Roland Garros, wo er 14 Mal triumphierte.

Das Duell mit Borg war Nadals erstes Einzel-Match seit der French-Open-Auftaktniederlage gegen Alexander Zverev Ende Mai. In Satz eins gelang dem Spanier, der in der Weltrangliste aktuell auf Platz 261 und damit 200 Plätze vor Borg rangiert, ein Break zum 3:1.

Bei eigenem Aufschlag hingegen ließ der 38-Jährige keinen einzigen Breakball zu und gewann den ersten Durchgang souverän. Im zweiten Satz reichte Nadal ein frühes Break, um den ungefährdeten Sieg gegen den 21-jährigen Sohn des elfmaligen Major-Siegers einzufahren.

Bereits am Vortag hatte Nadal im Doppel mit dem Norweger Casper Ruud die erste Runde überstanden.