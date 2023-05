In Auswärtswäsch’ zum Heimsieg

Nur 50 Stunden nach dem OÖ-Derby-Erfolg über Basketball-Wels zeigten die OCS Swans Gmunden beim Finalauftakt gegen Titelverteidiger BC Vienna erneut ihre Leistungsstärke.

„Im ersten Viertel hatten wir etwas schwere Beine, aber dann haben wir es richtig gut gemacht“, meinte Kapitän Daniel Friedrich nach dem eindrucksvollen 87:67-Heimsieg.

Dabei machten die Korbjäger vom Traunsee im Raiffeisen Sportpark Gmunden nicht wie gewohnt ganz in Weiß eine gute Figur, sondern mussten in den dunkelblauen Auswärtstrikots auflaufen.

Hintergrund: Die Heimdressen wurden vor dem Wien-Match gestohlen. „Es ist mir unerklärlich und ich habe auch keine Hoffnung, dass sie wieder auftauchen“, gestand Finanzvorstand Harald Stelzer und ergänzte mit einem Augenzwinkern: „Es ist gut, dass es nur mehr maximal vier Spiele sind und nicht noch mitten in der Saison. Außerdem haben wir alle Titel in dieser Spielzeit (Supercup und Cup/Anm.) in Dunkelblau geholt.“

Von Daniel Gruber