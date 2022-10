Inter Mailand besiegelt Barcelonas Champions-League-Aus

Es ist Gewissheit: Der millionenschwer aufgerüstete FC Barcelona verpasst das Achtelfinale der Fußball-Champions-League. Das Out der Katalanen stand am Mittwoch bereits vor ihrem Schlager daheim gegen Leader Bayern München (21.00 Uhr/live ServusTV, Sky und DAZN) fest. Das zweite Aufstiegsticket in Gruppe C sicherte sich Inter Mailand mit einem 4:0 (2:0) gegen Viktoria Pilsen. Barcelona muss wie im Vorjahr mit dem Umstieg in die Zwischenrunde der Europa League vorliebnehmen.

Inter gab sich gegen das punktelose Schlusslicht aus Tschechien keine Blöße. Italiens Vizemeister ging durch ein Kopftor von Henrich Mchitarjan, dem ein Energieanfall von Innenverteidiger Alessandro Bastoni vorausgegangen war, in Führung (36.). Edin Dzeko ließ einen Doppelpack folgen (42., 66.). Das 2:0 ermöglichte Federico Dimarco mit einer sehenswerten Ballannahme und -weitergabe, zu Dzekos zweitem Treffer leistete Lautaro Martinez die Vorarbeit. Für den Schlusspunkt sorgte bei seinem ersten Einsatz nach genau zwei Monaten Pause wegen einer Oberschenkelverletzung der eingewechselte Romelu Lukaku (87.). Der Belgier schlug nach Doppelpass mit Joaquin Correa zu.

Barca bleibt damit neuerlich nur der Umstieg in die Zwischenrunde der Europa League, in der es im Frühjahr gegen einen Gruppenzweiten aus dem zweithöchsten Bewerb um den Achtelfinal-Einzug geht. In der Vorsaison war das Team von Trainer Xavi im EL-Viertelfinale an Eintracht Frankfurt gescheitert. Im Sommer folgte eine Transferoffensive mit Ausgaben in Höhe von rund 150 Mio. Euro, die unter anderem Weltfußballer Robert Lewandowski von den Bayern nach Barcelona lotste – international vorerst ohne Erfolg.

Einen großen Schritt Richtung CL-Achtelfinale machte dagegen der FC Porto mit einem 4:0-Sieg beim bereits als Aufsteiger festgestandenen Club Brügge. Das belgische Überraschungsteam kassierte durch Mehdi Taremi (33., 70.), Evanilson (57.) und Stephen Eustaquio (60.) im fünften Gruppenspiel die ersten Gegentreffer. Das Hinspiel in Portugal hatte Brügge sensationell selbst mit 4:0 gewonnen. Die Heimpleite des Tabellenführers beförderte Bayer Leverkusen aus dem Rennen um die Achtelfinal-Plätze in der Königsklasse.