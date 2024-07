Italiener Berrettini erster Kitzbühel-Finalist

Der Italiener Matteo Berrettini ist beim ATP-250-Tennisturnier in Kitzbühel ins Finale eingezogen. Gegen den Deutschen Yannick Hanfmann gewann der frühere Top-Ten-Spieler am Freitag in 1:30 Stunden glatt mit 6:4,6:4. Sein Gegner im Finale am Samstag (13.00 Uhr/live ServusTV) ist entweder der Franzose Hugo Gaston oder Facundo Diaz Acosta aus Argentinien. Berrettini hatte in der vergangenen Woche ebenfalls auf Sand bereits das Turnier in Gstaad für sich entschieden.

„Heute war das Niveau wirklich hoch. Yannick spielt unglaublich gerne in der Höhenlage. Ich fühle mich wirklich gut, natürlich fehlen mir aber noch ein paar Spiele“, sagte Berrettini, der sich bei den US Open 2023 eine Knöchelverletzung zugezogen hatte. „Der Turniersieg wäre unglaublich. Ich hatte so viele Höhen und Tiefen und war mir nicht sicher, ob ich nach der Verletzung wieder so stark zurückkommen kann.“ Damit schaffte der 28-Jährige, in der Weltrangliste derzeit auf Platz 50, den Durchmarsch bis ins Endspiel ohne Satzverlust.

Hanfmann, der vier Matchbälle abgewehrt hatte, verpasste in der Gamsstadt hingegen seinen zweiten Finaleinzug nach 2020.