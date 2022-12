„Jänner“-Start dank großem Bruder

„Jetzt bin ich auch im Kopf bereit und guter Dinge“ — nach den ersten Testfahrten seit seiner Schulter-OP Ende September steht dem Start von 2WD-Meister Julian Wagner bei der Jännerrallye (5. bis 7. Jänner) nichts mehr im Wege. Der Körper bestand den Härtetest auf einer Schnee- und Eisbahn in St. Michael im Lungau, den Fitnesscheck für die Rennlizenz hatte der 27-Jährige schon davor erfolgreich absolviert.

„Irrsinnig schön“

Dass der Oberösterreicher im Mühlviertel Gas geben kann — und das in einem gemieteten Skoda FabiaR2 Evo in der Königsklasse —, verdankt er auch seinem Bruder Simon. Dieser habe ihn nach der OP immer motiviert und mit Sponsoren ausgeholfen. „Auf der Rennstrecke sind wir immer Konkurrenten, aber umso größer ist die Unterstützung vor und nach der Rallye. Das ist ein irrsinnig schönes Gefühl“, meinte Julian dankbar in Richtung seines zwei Jahre älteren Bruders.

Dieser wiederum nimmt im brandneuen, 292 PS starken Skoda Fabia RS Rally2 nach bisher drei Ausfällen als Führender den nächsten Anlauf auf den Heimsieg, sagt aber auch: „Ich bin mittlerweile aufs EM-Podest gefahren, zwei Mal Staatsmeister. Es klingt vielleicht komisch, aber es geht nicht mehr ums Gewinnen müssen.“

Die „Jänner“ sei so heimtückisch und schwierig, da brauche es eben auch Glück. „Aber irgendwann werde ich sie gewinnen“, schmunzelte der regierende Champion, der natürlich zum engsten Favoritenkreis gehört.

