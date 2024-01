Jännerrallye: Bei Keferböck fährt neben Minor auch Blockchain mit

Nach einem erfolgreichen Test freuen sich auch Johannes Keferböck und Ilka Minor auf die bevorstehende Jännerrallye.

Keferböck blickt in stiller Vorfreude auf die am Freitag startende LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger, jene Veranstaltung, die dem 51-jährigen Mühlviertler 2018 mit dem Sieg seinen bisher größten Erfolg bescherte. Nach einem Testtag begann für das K4 Rally Team mit den Routiniers Keferböck und Ilka Minor die Besichtigung der Sonderprüfungen: „Wir hatten einen guten Test, sind nun gut vorbereitet und freuen uns auf die Rallye.“

Ebenfalls im Mühlviertel vor Ort ist Mads Ostberg, der frühere WRC-Pilot und WRC2-Weltmeister 2020 ist schon seit einiger Zeit als persönlicher Berater von Keferböck tätig und wird auch während der Rallye zur Verfügung stehen.

Keferböck erklärte die Beratertätigkeit im Detail: „Beim Test fährt er hin und wieder mit mir mit, da gibt es dann auch fahrerische Tipps, wie man gewisse Passagen optimieren kann. Sehr wesentlich sind seine Abstimmungstipps, etwa was die Reifenwahl anbelangt. Ich bin sehr froh, dass ich Mads an meiner Seite habe.“

Rund um Freistadt warten derzeit alle auf Schnee, das „weiße Gold“ der Veranstaltung. Keferböck hat diesbezüglich keine Wünsche an Frau Holle: „Mir persönlich ist es relativ egal, ich freue mich einfach nur auf die Rallye. Von mir aus darf es durchaus wechselhaftes Wetter geben, je schwieriger sich die Wetterlage gestaltet, desto lieber ist es mir.“

Mehr als nur virtuell real

K4 Rally ist das erste Blockchain basierte Rallye Game aller Zeiten. Das Spiel wird präsentiert von echten Fahrern und Sponsoren. Zur Entwicklung eines Rallye-Computerspiels ist jede Menge Motorsport-Hintergrundwissen erforderlich. K4 Rally setzt daher auf sein eigenes Team, nämlich Keferböck und Ilka Minor, eine der besten Beifahrerinnen der Welt. Durch unser eigenes Rally Team sind wir mit unserem Game so nah am echten Rallyesport und seinen Fans, wie es nur geht.