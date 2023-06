Sabalenka im Achtelfinale der French Open, Pegula out

Aryna Sabalenka aus Belarus steht erstmals im Achtelfinale der French Open. Die Nummer zwei der Tennis-Weltrangliste besiegte am Freitag in der dritten Runde die Russin Kamilla Rachimowa (RUS) mit 6:2,6:2. Die Australian-Open-Siegerin ist neben der topgesetzten Polin Iga Swiatek die größte Anwärterin auf den Titel im Stade Roland Garros. Ausgeschieden ist dagegen die an Nummer drei gesetzte US-Amerikanerin Jessica Pegula.

Die Weltranglisten-Dritte Pegula unterlag der Belgierin Elise Mertens (Nr. 28) mit 1:6,3:6. Mit der 29-Jährigen ist bereits die vierte Spielerin der Top Ten ausgeschieden. Damit wartet Pegula weiter auf einen Halbfinaleinzug im Einzel bei einem der vier Grand-Slam-Turniere.

Lesen Sie auch

Die an Nummer neun gesetzte Russin Darja Kasatkina machte mit der US-Amerikanerin Peyton Stearns mit 6:0,6:1 in 55 Minuten kurzen Prozess.