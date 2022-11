Jubel dank Bezahlung

Bevor der Ball am Sonntag ab 17 Uhr (live ORF 1) beim Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Katar und Ecuador erstmals rollt, wartet eine Stunde davor die Eröffnungszeremonie auf die Zuschauer. Und auch diese ist — wie so vieles bei diesem Turnier — schwer umstritten.

Traditionell soll ein Mix aus Showelementen und musikalischen Liveauftritten geboten werden. Während sich die Top-Stars der Musikszene bei den letzten Eröffnungen in Russland 2018 (Robbie Williams) oder in Brasilien 2014 (Jennifer Lopez) um die Auftritte förmlich gerissen haben, sucht man die Größen des Showbusiness in der Wüste von Katar heuer vergeblich.

Die britische Sängerin Dua Lipa und Rod Stewart lehnten einen gut bezahlten Auftritt dankend ab.

So recht lassen sich die Organisatoren noch nicht in die Karten blicken. Einzig der Auftritt des bei uns weitestgehend unbekannten koreanischen Sängers Jung Kook wurde bislang bestätigt.

Aber natürlich sollen auch die Fans in die Zeremonie mit eingebunden werden.

Es mehren sich aber die Gerüchte, dass es sich dabei nicht um Anhänger im herkömmlichen Sinne handelt, sondern dass dafür bezahlte Schauspieler engagiert wurden, um künstlich für Stimmung zu sorgen.

Das Ganze ist Teil des sogenannten „Fan Leader Network“. In diesem Programm hat man die Möglichkeit, auf Kosten des Gastgebers nach Katar zu reisen und bis zum Ende des Turniers zu bleiben. Dazu gibt es ein tägliches Taschengeld von etwa 70 Euro.

Doch ein Alkohol-Verbot

Teilnehmende Fans müssen dabei einem Verhaltenskodex zustimmen, der eine bestimmte Social-Media-Nutzung vorschreibt und nahelegt, man solle sich nicht zu kritisch äußern. Dazu kommt, dass seitens der Veranstalter knapp 48 Stunden vor WM-Start nun doch ein komplettes Alkoholverbot in den und rund um die Stadien erlassen wurde. Damit setzten sich die Veranstalter einmal mehr gegen die FIFA und ihren Biersponsor durch. Zumindest beim offiziellen Fanfest in Doha darf Alkohol konsumiert werden.