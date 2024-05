Jubiläum für die Traunsee Trophy

2004 wurde die erste „Traunsee Woche“ veranstaltet – mittlerweile zählt der Event, der gemeinsam von den fünf am Traunsee ansässigen Segelclubs Askö Gmunden Segeln, Segelclub Altmünster, Segelclub Traunkirchen, Segelclub Ebensee und Union Yacht Club Traunsee ausgetragen wird, zu den größten Binnenseeregatten Europas.

Auch in diesem Jahr (ab 9. Mai) werden wieder Regatten in 13 Bootsklassen veranstaltet. Etliche hundert Teilnehmer aus vielen Ländern Europas werden erwartet. Gesellschaftlicher Mittelpunkt ist auch in diesem Jahr wieder das große Segler*innenfest am 10. Mai im Schloss Ort.

„Der Segelsport an sich, aber speziell auch die Traunsee Woche können im Salzkammergut mittlerweile schon fast als ,Kulturgut‘ bezeichnet werden. Seit 2004 veranstalten wir diesen Breitensportevent und versuchen dabei jedes Jahr, Seglerinnen und Segler aus vielen Nationen ein sportlich und gesellschaftlich attraktives Programm zu bieten”, erklärte Christian Feichtinger, Leiter der Organisation und Geschäftsführer der PROFS Marketing GmbH.

„Mit der nun 20. Auflage darf man, glaube ich, stolz sagen: Es ist uns Jahr für Jahr gelungen, ein ansprechendes Setting zu garantieren. Auch in diesem Jahr wird viel Tradition den mehrtägigen Event zu Christi Himmelfahrt begleiten – und mit der Yngling-Weltmeisterschaft setzen wir dann abschließend ein großartiges Highlight“, so Feichtinger.