Jubiläum ohne Corona-Nachwehen

„Wir versuchen gerade in unserem bummvollen Lager Ordnung in die Unordnung zu bringen“, veranschaulichte Andreas Berger die finalen Vorbereitungen für den 5. Traunsee Halbmarathon am Samstag.

Die Vorfreude beim Organisator und seinem Team ist riesig, entwickelte sich der „Lauf in den Sonnenuntergang“, mit Ziel in Gmunden, stetig weiter und verspürt keinerlei Corona-Nachwehen.

„Einzigartiges Konzept“

„Bereits Mitte Mai hatten wir mehr Anmeldungen als jemals zuvor und nun freuen wir uns auf 2000 Teilnehmer“, erklärte Berger, der die Ursache für diesen enormen Zuspruch im „einzigartigen Konzept“ sieht:

Für Morgenmuffel: Beim Traunsee Halbmarathon erfolgt der Startschuss Samstag Abend (19.08) statt wie meistens bei Laufevents am Sonntag in der Früh.

Außergewöhnliche Kulisse: „Wir können zwar nichts dafür, aber wir wohnen in einer der schönsten Gegenden der Welt“, spricht der Organisator schmunzelnd das eindrucksvolle Ambiente rund um den Traunsee an.

Voller Service: Mit Startsackerl, Medaille oder Finisher-Bag wird den Laufbegeisterten einiges geboten. „Die Teilnehmer bekommen den vollen Service und wir hoffen, dass wir allen wieder einen unvergesslichen Abend bieten können“, so Berger.

Von Daniel Gruber