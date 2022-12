Jubiläumsjahr gebührend beendet

Zum Abschluss des Jubiläumsjahres schenkten die Handballer des HC Linz AG bei der offiziellen 50er Feier dem Klub einen 32:30 (15:12)-Sieg in der HLA Meisterliga über Hard. „Das war einfach ein geiles Spiel mit einer super Mannschaftsleistung“, jubelte Topscorer Alex Hermann (8 Tore).

Auch Klubchef musste Feier auslassen

Dabei standen die Vorzeichen alles andere als gut — neben dem weiterhin verletzten Max Hermann fielen auch Moritz Bachmann und Sinisa Sironjic erkrankt aus, Silas Wiesinger verbrachte das Match anstatt auf der Ersatzbank mit Magenproblemen auf der Toilette, und Kapitän Christian Kislinger war unter der Woche krank.

Apropos Krankheit: Auch Präsident Bernhard Dietachmair musste die große Feier auslassen und sich von zuhause aus mitfreuen. Die Linzer gehen als Siebter nun auf einem gut abgesicherten Viertelfinalplatz in die Pause, das nächste Match steigt am 4. Februar in Bregenz.

Von Tobias Hörtenhuber