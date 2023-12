Junge Garde auf dem Vormarsch

Beim HC Linz schlüpfen Eigenbauspieler immer mehr in tragende Rollen

Als Flügelspieler Elmar Böhm vor zehn Tagen beim des HC Linz AG gegen Hollabrunn den Umschwung brachte und nach sechs Toren zum „Man of the Match“ gewählt wurde, zeigte sich: Die Jungen sind auf dem Vormarsch — und das wollen sie am Mittwoch (19) zuhause gegen Graz ein letztes Mal 2023 beweisen.

Der 19-jährige Böhm wurde im Play-off der letzten Saison nach der Verletzung von Kapitän Christian Kislinger ins kalte Wasser geworfen und nahm die Schwung des Vize-Meistertitels mit in die neue Spielzeit. „Ich versuche immer, mein Bestes zu geben“, meinte der BORG-Schüler bescheiden. Sein Trainer wird da schon überschwänglicher: „Er hat ein extrem gutes Spielverstädnis, trainiert hart und hat immer eine positive Körpersprache“, betonte Milan Vunjak. Nachsatz: „Er ist ein Gewinner.“

Lesen Sie auch

Aber es ist nicht nur Jugendnationalspieler Böhm, der von der hohen Qualität und der Kontinuität in Sachen Legionäre und Routiniers in den letzten Jahren profitiert. Silas Wiesinger (Flügel/22) und Jakob Kropf (Kreis/21) übernehmen immer wieder tragende Rollen, Moritz Bachmann (Rückraum/23) gehört sowieso schon längst zum Inventar. „Die Jungen weiterzuentwickeln, das ist schlussendlich unser Ziel. Umso schöner ist es, wenn sie solche Schritte nach vorne machen“, freut sich auch Sportchef Klemens Kainmüller.

Von Tobias Hörtenhuber