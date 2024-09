Juventus und Aston Villa mit Siegen zum CL-Auftakt

Juventus Turin und Aston Villa haben die neue Ligaphase der Champions League mit klaren Siegen eröffnet. Der italienische Fußball-Rekordmeister setzte sich am Dienstag gegen PSV Eindhoven souverän mit 3:1 (2:0) durch, Aston Villa jubelte nach einem 3:0 (2:0) bei den Young Boys in Bern über einen Traumstart in die Königsklasse. Damit übernahmen die Engländer nach dem ersten von acht Spielen vorübergehend die Führung in der Liga mit 36 Mannschaften.

Die „Alte Dame“ von Trainer Thiago Motta war in der Anfangsphase im Juventus Stadium zwar unterlegen, die heimischen Fans in Turin durften aber trotzdem über die Führung jubeln. Der 19-jährige Kenan Yildiz versenkte den Ball sehenswert im langen Kreuzeck unter Mithilfe der Innenstange (21.) und wurde damit zum jüngsten CL-Torschützen von Juventus. Wenig später erhöhte Weston McKennie aus kurzer Distanz (27.). Nach dem Seitenwechsel sorgte Nicolas Gonzalez (52.) für die Vorentscheidung, der Argentinier bezwang Eindhoven-Tormann Joël Drommel nach idealer Vlahovic-Vorlage. Quasi mit dem Schlusspfiff gelang Ismael Saibari (93.) der Ehrentreffer.

In Bern starteten die Young Boys auf dem Kunstrasen in der Schweizer Hauptstadt deutlich aktiver in die Partie, ein Treffer wollte allerdings nicht gelingen. Stattdessen jubelte der Premier-League-Club aus Birmingham: Youri Tielemans durfte sich den Ball nach einer Ecke im Rückraum in Ruhe annehmen und traf ins lange Eck (27.). Jacob Ramsey profitierte kurz darauf von einem katastrophalen Rückpass von Mohamed Camara, der 23-jährige Engländer hatte alleine vor dem Tor keine Probleme (38.). Zwei weitere Villa-Tore von Ollie Watkins (43.) und Jhon Duran (78.) wurden wegen Handspiels im Vorfeld nach VAR-Intervention aberkannt. Kurz vor Schluss versenkte Amadou Onana einen Distanzschuss haargenau im linken Eck (86.).