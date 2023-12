KAC gewinnt Gipfeltreffen bei Leader Fehervar

Eishockey-Rekordmeister KAC hat das Gipfeltreffen in der ICE-Liga bei Fehervar mit 2:0 (0:0,1:0,1:0) gewonnen. Der Verfolger aus Klagenfurt rückte auf vier Punkte an den ungarischen Tabellenführer heran. Innsbruck gewann das Westderby gegen die Pioneers Vorarlberg mit 4:2. Schlusslicht Graz99ers verlängerte das Tief der Black Wings mit einem 4:1-Sieg in Linz. Die Oberösterreicher verloren damit vier der jüngsten fünf Partien.

Der KAC punktete zum zehnten Mal in Folge. Nach zwei Schützenfesten gegen Fehervar (7:1,7:3) ging das dritte Saisonduell jedoch knapper über die Bühne. Ein Tor der vierten Linie – Marcel Witting traf nach Vorlage von Finn van Ee (24.) – machte den Unterschied. Johannes Bischofberger traf in der Schlussminute ins leere Tor. Die Ungarn waren seit ihrer Niederlage gegen die „Rotjacken“ in sieben Heimspielen danach makellos geblieben.

Beim Spiel Olimpija Ljubljana gegen Asiago agierte die frühere österreichische Teamspielerin Julia Kainberger als erste weibliche Hauptschiedsrichterin der Ligageschichte. Ihr Referee-Kollege Manuel Nikolic erreichte im Westvergleich zwischen HC Innsbruck und Pioneers Vorarlberg indes die 500-Spiele-Marke. Beim 4:2-Heimsieg stellten die „Haie“ den Liga-Topscorer Steve Owre erfolgreich kalt, obwohl es nach 3:0-Führung im Finish noch einmal knapp wurde.