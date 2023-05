Kampf um die Play-off-Plätze in der Qualigruppe

Austria Lustenau bestreitet am Samstag das vorletzte Heimspiel dieser Fußball-Bundesliga-Saison. Gegner ist die viertplatzierte WSG Tirol. Die Tabellenführer aus Vorarlberg kämen mit einem Sieg in der 8. Runde der Qualifikationsgruppe der Teilnahme am Europacup-Play-off näher. Darauf hoffen auch noch die Gegner im steirisch-kärntnerischen Duell. Die drittplatzierten Hartberger empfangen den Wolfsberger AC, derzeit erster Lustenau-Verfolger. Ankick ist jeweils um 17.00 Uhr.

Nach drei Unentschieden wollen die Lustenauer, die den Klassenerhalt fix geschafft haben, wieder voll anschreiben und einen Sieg bejubeln. Das Reichshofstadion wäre dafür der angemessene Schauplatz, zumal gegen die fünf Punkte zurückliegende WSG in der 26. Runde auch der bisher letzte Dreier eingefahren wurde. Trainer Markus Mader ist sich allerdings bewusst, dass das kein Selbstläufer werden dürfte. „Wir erwarten eine hoch motivierte WSG, die unbedingt den Sack zumachen möchte, um den Liga-Erhalt feiern zu können. Auch die Niederlage aus dem Hinspiel wird sie motivieren, gegen uns alles in die Waagschale zu werfen“, sagte der seit Freitag 55-Jährige, der personell aus dem Vollen schöpfen kann.

Sein Widerpart Thomas Silberberger legt es aber durchaus offensiv an. „Wir sind gut damit beraten, nach vorne zu schauen“, verkündete der WSG-Coach. „Mit einem Dreier gegen den Tabellenführer würden wir das Feld oben zwei Spieltage vor Schluss auf zwei Punkte zusammenschieben. Unser Ansatz muss es sein, nach Lustenau zu fahren und drei Punkte zu holen.“ Ein Schlüsselfaktor dabei, nachdem dies zuletzt beim Heim-1:1 gegen Ried gegen ein Manko war: „Es geht nur darum, die Großchancen zu nutzen.“ Silberberger muss allerdings neben Sandi Ogrinec und Kofi Schulz auch auf seinen Kapitän und Einser-Torhüter Ferdinand Oswald verzichten muss, desses Saison wegen einer erneuten Bandscheiben-OP zu Ende ist.

Auch der Blick in Hartberg und Wolfsberg geht nach geschafftem Klassenerhalt nach oben. Vor dem Aufeinandertreffen in Hartberg liegen die Kärntner drei und die Steirer vier Punkte hinter Austria Lustenau. Das Erreichen des Play-offs um den internationalen Startplatz ist Ziel hüben wie drüben. Dafür ist Platz in den Top zwei nötig. „Es ist ein Spiel, in dem beide Mannschaften sehr viel gemeinsam haben. Beide sind gut in Form, haben länger nicht verloren und brauchen nicht mehr nach unten schauen. Das ist eine gute Ausgangsposition“, sagte WAC-Trainer Manfred Schmid. Sein Gegenüber Markus Schopp umriss den Antrieb beider Mannschaften: „Nach dem Erreichen des Minimalziels wollen wir nach Höherem streben.“