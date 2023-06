Karriere-Sprung über großen Teich

Den Sprung über den Atlantik nach Nordamerika zu schaffen, ist wohl für jeden einheimischen Eishockey-Crack das große Ziel.

Leon Sommer hat das geschafft, wechselt aus der Organisation der Black Wings Linz an die Trinty Western University in die Nähe von Vancouver und spielt dort künftig in der College-Liga.

„Das ist die höchste Junioren-Spielklasse, die es gibt und wird in ganz Kanada ausgetragen“, erklärte Sommer, der bei der Wahl zum VOLKSBLATT-TopTalent im Jahr 2020 Platz drei belegte.

Haga verlässt Linz

Den Kontakt nach Übersee stellte sein Manager her, nach einigen Gesprächen war das sportliche Engagement in Kombi mit eine Sportmanagement-Studium beschlossene Sache. „Diese Kombination ist in Österreich leider nicht möglich“, verriet der 21-jährige Torhüter, den in Kanada ein beinharter Konkurrenzkampf mit zwei einheimischen Goalies erwartet.

„Es wurde mir aber versichert, dass ich die Chance habe, viele Spiele zu absolvieren. Grundsätzlich liegt es an meiner Leistung“, erklärte der Linzer und ergänzte: „Vorrangig gilt es, so viele Erfahrungen wie möglich zu sammeln und eines Tages als Profi wieder zurückzukehren.“

Nicht wieder zu den Black Wings kommen wird hingegen Stürmer Michael Haga. Die Zusammenarbeit mit dem Topscorer aus Norwegen wurde nach intensiven Gesprächen nicht verlängert.

Von Christian Baumberger