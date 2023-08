Karrieresprung nach Deutschland

Im Sommer 2022 übernahm Daniel Mair den Trainerposten beim damaligen Fußball-Landesligisten Bad Leonfelden. 14 Monate später siegten die Mühlviertler bei ihrer Premiere in der OÖ-Liga und der deutsche Bundesligist Gladbach sicherte sich die Dienste des 32-jährigen Großramingers. „Mir ist der Verein und die Mannschaft brutal ans Herz gewachsen. Sie haben mir die erste Chance als Trainer gegeben und sind den fordernden Weg mitgegangen. Dafür bin ich ewig dankbar“, fällt Mair der Abschied nicht leicht und genießt auch die volle Unterstützung des OÖ-Klubs. „Die Wehmut ist groß, aber so eine Chance kommt nur einmal“, betonte Leonfelden-Obmann Josef Wiesinger.

In Doppelrolle tätig

Der Ex-Profi machte in München eine acht monatige Ausbildung im Bereich Videoanalyse sowie Scouting. Die bestens vernetzten Uni-Verantwortlichen haben Mair vor etwas mehr als zwei Wochen für die offene Betreuerstelle (Co-Trainer und Spielanalyst) bei Gladbachs zweiter Mannschaft empfohlen. „Sie haben mich dann zwei Tage eingeladen. Ich konnte mir alles ansehen und ich wusste, da will ich hin“, erzählte der UEFA-B-Lizenz-Inhaber, der am Freitag in Dietach sein Leonfelden-Abschiedsspiel gibt, startet am 15. August der zweijährige Vertrag bei den „Fohlen“.

Von Daniel Gruber