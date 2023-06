Kein Angriff, sondern Stabilisierung

Mit dem offiziellen Trainingsstart begann für Bundesliga-Absteiger SV Guntamatic Ried „die Phase der Stabilisierung“, wie Sportchef Wolfgang Fiala betonte. Die Zeiten, in der im Vorstand über einzelne sportliche Entscheidungen diskutiert wurde, sollen vorbei sein. Das Trio um Geschäftsführer Rainer Wöllinger, Cheftrainer Maximilian Senft und eben Fiala zeichnen innerhalb des vorgegebenen Rahmens verantwortlich.

Der sofortige Wiederaufstieg wurde allerdings nicht als Ziel ausgerufen, die Vorgabe lautet: „Vorne mitspielen und am Ende so dastehen, dass es keine Diskussionen gibt, wer in der nächsten Saison der Favorit ist.“

Spieler dringend gesucht

Für Kapitän Marcel Ziegl braucht es dazu vor allem Ruhe im Verein, Zusammenhalt und die verloren gegangene Heimstärke, Senft forderte eine „Anpacker-Mentalität“. Und zu guter Letzt werden noch Kicker benötigt. Zum Quartett David Bumberger, Nikki Havenaar, Oguzhan Özlesen und Mark Grosse sollen noch ein Tormann, ein linker Verteidiger, ein defensiver und ein offensiver Mittelfeldspieler und ein Mittelstürmer geholt werden. Offen sind zudem die Personalien Michael Martin (Ausstiegsklausel) und Christoph Monschein (nicht mehr im Kader), Michael Lackner trainierte trotz fehlender Perspektive mit. Der rekonvaleszente Stefan Nutz erhielt ein neues Angebot.

Je mehr bis zum Trainingslager ab Montag in Windischgarsten geklärt werden kann, desto besser. Denn da will man die ersten Schritte in der Teamentwicklung setzen.

Von Tobias Hörtenhuber