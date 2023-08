Kein Geburtstagsgeschenk für Senft: Ried verspielte 2:0

Die SV Guntamatic Ried muss trotz 2:0-Führung weiter auf den ersten Heimsieg seit 15. Oktober 2022 (1:0 vs. Rapid) bzw. den ersten Liga-Sieg seit 12. März (2:1 in Altach) warten. Die Leistungssteigerung zum Auftakt war zwar erkennbar, am Ende reichte es in Runde zwei der 2. Fußball-Liga aber nur zu einem 2:2 gegen die Admira. Die Mannschaft konnte damit Trainer Maximilian Senft keine drei Punkte zu seinem 34. Geburtstag schenken.

Das Geburtstagskind überraschte mit der Aufstellung und brachte für den erkrankten Nils Seufert Youngster Jonas Mayer (19) im zentralen Mittelfeld, dazu rückten Mark Grosse, Junior Diomande und Nico Wiesinger in die Starformation.

Zwei Traumtore

Die neuformierten Hausherren übernahmen sofort das Kommando und belohnten sich auch. Nik Marinsek staubte nach einem Diomande-Stangenschuss zum 1:0 ab (23.), Grosse legte mit einem Freistoß ins Kreuzeck nach (31.). Die jeweils erste Liga-Tore für die beiden Neuzugänge im Ried-Dress. Dass auch die Admira schöne Tore kann, bewies Raphael Galle nur drei Minuten später. Er zirkelte den Ball von der Strafraumgrenze über Andreas Leitner ins Gehäuse.

Elfmeter-Pech

Den ersten Aufreger in Hälfte zwei gab es in Minute 57. Der aufgerückte Innenverteidiger Arjan Malic wurde von Patrick Schmidt im Strafraum zu Fall gebracht, die Pfeife von Schiedsrichter Emil Ristoskov blieb aber stumm – eine sehr harte Entscheidung. Eine knappe Viertelstunde später scheiterte Malic aus der Drehung an Admira-Keeper Christoph Haas, die erste Chance im zweiten Durchgang. Danach hämmerte der eigewechselte Marc Andre Schmerböck den Ball aus kurzer Distanz über das Tor. Die Gäste konnten sich in dieser Phase kaum befreien – und kamen wie aus dem Nichts nach einem Freistoß zur Ausgleichschance. Der nur Sekunden zuvor aufs Feld gekommene Filip Ristanic traf aus vier Metern das Tor aber nicht (75.). Der Ausgleich fiel dann ausgerechnet aus einem umstrittenen Penalty, den Reinhard Young verwandelte (85.). Der etwas übermotiviert heranrutschende Fabian Wohlmuth hatte Lukas Malicsek nach dessen Schuss über das Tor unglücklich zu Fall gebracht. Beim möglichen Lucky Punch standen sich David Ungar und Aleksandar Lutovac wenige Meter vor dem Tor schließlich im Weg (90.+2.).