Kein klarer Favorit auszumachen

Hätte man vor Beginn der Saison in der Fußball-Bundesliga darauf gewettet, dass Blau-Weiß Linz vor dem Derby im Rahmen der dritten Runde am Samstag vor Lokalrivalen LASK steht, wäre man wohl mit einer prall gefüllten Geldbörse wieder aus dem Wettbüro gegangen. Beide Teams halten bei je einem Zähler, wegen der besseren Tordifferenz hat der Aufsteiger aber die Nase vorne. Während die Athletiker in den beiden Spielen erst einen Treffer erzielen konnten, trafen die Mannen in Blau-Weiß bereits vier Mal ins Tor des Gegners.

Was einem angesichts der geballten offensiven Power im Kader der Schwarz-Weißen fast schon ratlos zurücklässt. Sicher nicht förderlich sind die permanenten Transfergerüchte rund um Keito Nakamura und Marin Ljubicic. Bei Ersterem steht ein Wechsel zum französischen Erstligisten Lille bevor. Deshalb stand er beim 0:2 in Graz gegen Sturm auch nicht mehr im Kader. Hinter vorgehaltener Hand munkelt man, dass sich der Transfer deshalb so in die Länge zieht, weil der Japaner bis zuletzt auf ein attraktiveres Angebot aus Deutschland oder England gehofft hat. Ljubicic hingegen soll – wie bereits berichtet – im Fokus der Roma stehen und einem Wechsel nicht abgeneigt sein.

Lesen Sie auch

Keine Stammformation

Ob mit oder ohne den Beiden, LASK-Coach Sageder scheint seine ideale Formation noch nicht gefunden zu haben. Gegen Sturm standen in Vergleich zum Saisonauftakt gegen Rapid sechs neue Spieler in der Startelf. Fakt aber: Die Negativ-Erlebnisse zuletzt geistern sicher auch zu Beginn des Derbys in den Köpfen der Spieler herum.

Der Stadtrivale von der Donalände geht hingegen nach der späten Aufholjagd beim 3:3 gegen Hartberg mit einem gefühlten Sieg ins erste Kräftemessen der beiden Teams auf Bundesliga-Niveau überhaupt. „Für den Kopf der Spieler war das unglaublich wichtig. Auch für unser Umfeld“, betonte Trainer Gerald Scheiblehner, dessen Team gestern einen freien Tag genoss und ergänzte: „Wir gehen mit einem sehr guten Gefühl ins Derby.“

Blau-weiße Probleme

Deshalb gar einen Favoriten aus dem Aufsteiger zu machen, wäre aber viel zu hoch gegriffen. Denn auch Blau-Weiß hatte mit Problemen zu kämpfen. Besonders die Abwehr präsentierte sich bisher nicht sonderlich sattelfest. Gegen Hartberg wurde deutlich, dass es vor allem in der Zentrale am Tempo mangelt. „Wir müssen noch vieles besser machen“, analysierte auch der Coach.

Positiv: Torjäger Ronivaldo kann es auch in der Bundesliga. Gegen Hartberg war der Brasilianer wie gewohnt der offensive Dreh- und Angelpunkt. Dafür belohnte er sich mit seinem Premierentor.

Von Christian Baumberger