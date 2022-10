Kein Sieger im Schlager Salzburg-Sturm, Rapid verlor

Red Bull Salzburg ist nach einem torlosen Spitzenspiel gegen Sturm Graz weiter Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Die Salzburger liegen damit weiter zwei Punkte vor den Grazern. Rapid Wien bezog gegen den Tabellenvierten Austria Klagenfurt eine 0:1-Heimniederlage und rutschte beim Bundesliga-Comeback von Zoran Barisic als Trainer auf Rang acht zurück. WSG Tirol gewann bei Schlusslicht TSV Hartberg mit 5:1.

Salzburg war in der müden ersten Hälfte des Schlagers der 13. Runde tonangebend, blieb am Ende aber erstmals in dieser Saison ohne Torerfolg. Sturm hatte den Salzburgern in der 2. Runde mit einem 2:1 in Graz ihre bisher letzte Pflichtspielniederlage zugefügt und gewann damit insgesamt das direkte Duell im Grunddurchgang. Die Überraschung wiederholte sich aber nicht, weil der im Finish ausgeschlossene Strahinja Pavlovic den einschussbereiten Sturm-Angreifer William Böving mit einer Großtat stoppte (70.). Vor einer für beide Teams wichtigen Europacup-Woche verlängerten beide Teams ihre Ungeschlagen-Serien.

Für Rapid Wien ging es mit der vierten Heimniederlage in Folge weiter bergab. Die Hütteldorfer verloren beim ersten Trainer-Auftritt von Zoran Barisic im Allianz Stadion gegen Austria Klagenfurt durch ein Tor von Markus Pink (6.) mit 0:1 und verlieren damit als Tabellenachter die Top sechs der Meistergruppe immer mehr aus den Augen. Die Kärntner hingegen festigten mit ihrem fünften Pflichtspiel-Auswärtssieg en suite Platz vier.

Die WSG Tirol feierte beim 5:1 in Hartberg den zweiten Liga-Sieg in Folge. Lukas Fadinger brachte Hartberg früh im Spiel in Führung (8.). Nik Prelec und Lukas Sulzbacher drehten mit einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten (34. und 36.) noch vor der Pause die Partie zugunsten der WSG. Im zweiten Spielabschnitt entschieden Prelec (57.), Zan Rogelj (89.) sowie ein Eigentor von Hartberg-Torhüter Rene Swete (90+5.) das Spiel. Hartberg verlor fünf der letzten sechs Spiele und bleibt weiter Tabellen-Schlusslicht.

Die 13. Runde wird am Sonntag mit den Spielen WAC – SCR Altach und Austria Lustenau – SV Ried (jeweils 14.30 Uhr) sowie LASK – Austria Wien (17.00) abgeschlossen.