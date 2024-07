Kickerlegende Franz Hasil, der „weiße Brasilianer“, ist 80!

Vor den Toren Wiens begann in der 50er Jahren des verwichenen Jahrhunderts eine bemerkenswerte Fußball-Karriere. Am 28. Juli 1944 hatte Franz Hasil das Licht der Welt erblickt, in Schwechat und ab 1962 bei Rapid Wien spielte der Ausnahmetechniker seine Gegner reihenweise schwindlig.

Nach dem Doublegewinn 1968 mit den Wiener Grün-Weißen übersiedelte Hasil nach Gelsenkirchen in die deutsche Bundesliga, die Medien hatten getitelt: „Schalke holt den besten Österreicher“. Die Ablösesumme wäre eine halbe Million D-Mark gewesen, eine enorme Summe, die Rapid einige Zeit über Wasser gehalten hätte, erinnerte sich Hasil später.

Nach einem Jahr verließ Hasil Schalke 04 wieder und vertraute sich dem nächsten Großklub an, er unterschrieb bei Feyenoord Rotterdam, damals vom Ex-Rapidler Ernst Happel trainiert.

Mit dem „Wödmasta“ gewann Hasil die niederländische Meisterschaft, den Europapokal der Landesmeister und den Weltpokal.

Fans und Experten kürten Franz Hasil zum besten Legionär aller Zeiten in den Niederlanden, ein Denkmal erinnert in Rotterdam noch heute an den brasilianischen Wiener. Sogar in der FIFA-Weltauswahl durfte Hasil in zwei Partien auflaufen, mit Granden, wie Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, oder Sir Bobby Charlton.

Genie und Schmähbruder

Seine Karriere als manchmal schlampiges Fußballgenie ließ Hasil in Österreich ausklingen, zuerst bei der Austria in Klagenfurt, später bei St. Veit/Glan, bei Polizei Klagenfurt, Spittal/Drau und der Vienna.

Als Trainer blieben Hasil die großen Erfolge verwehrt, etwa bei der Vienna, dem Wiener Sportclub, Flavia Solva, dem UFC Stotzing oder im Nachwuchs bei Rapid.

Um den Träger des Goldenen Ehrenzeichens der Republik Österreich ranken sich selbstredend auch zahlreiche Anekdoten. Legendär etwa seine Antwort auf die Frage eines Klubverantwortlichen, ob er denn seine Gage brutto oder netto erhalten möchte. „Des is mir egal, Hauptsache, ich bekomm’ das Geld bar auf die Hand.“

In den Niederlanden unter Ernst Happel reifte Hasil zum Weltstar, der Wiener wurde per Umfrage zur zweitbekanntesten Person des Landes gekürt, knapp hinter Königin Juliana. Als die Monarchin den Österreicher daraufhin zu einer Audienz lud, sollen folgende Worte gefallen sein, so Hasil: „Die Königin zu mir: ‚Herr Hasil, Sie haben einen sehr interessanten Beruf.‘ Ich im Wiener Dialekt: ‚Majestät, Sie ham auch a scheene Hackn.‘“

Ein Mannschaftskamerad bei Austria Klagenfurt, Alois Jagodic, schwärmte vom genialen Techniker Hasil. „Wenn er wollte, war er Weltklasse. Wie keinem Zweiten gehorchte dem Franz der Ball.“

Auch Walter Ludescher, selbst ÖFB-Teamspieler und später Trainer, pries den Wiener Hasil in den höchsten Tönen. Dessen fußballerisches Können sei über-drüber, also einfach genial gewesen. „Wie man sich einen Brasilianer oder Südamerikaner halt vorstellt.“ Einzig der Dialekt hätte nicht ganz ins Bild gepasst.

Echter Ballzauberer

Dazu passt dafür eine Geschichte, die LASK-Legende Dolfi Blutsch einst erzählte. Hasil hätte zum Aufwärmen im Training einen Tennisball genommen, diesen aufgegaberlt und wäre dann, immer weiter gaberlnd, einmal um den Sportplatz gelaufen. „Und der Balln is eahm ned obe gfalln.“

In Gelsenkirchen hingegen sorgte ein Volltreffer Hasils der anderen Art für Gesprächsstoff. Der Schalke-Angreifer hatte einen nagelneuen Mercedes vom Händler abgeholt und nach wenigen hundert Metern in einer Hauswand versenkt. Hasil ließ, schwer frustriert, den demolierten Wagen einfach an der Hauswand stehen, fuhr per Taxi zum Flughafen nach Düsseldorf, bestieg die nächste Maschine nach Wien und ging dort ins Kino. Das starke Heimweh habe ihn zu dem Ausflug verleitet, gab Hasil später zu Protokoll.

Seinen Abschied aus Rotterdam begründete Hasil vorrangig mit seiner Bequemlichkeit. In Holland müsse er zwei Mal pro Tag trainieren und dann im Spiel 90 Minuten rackern. „Wenn ich in Österreich zwei gute Partien mache, kann ich bei den nächsten drei Spielen auch nichts tun.“

Dabei hätten Happel und Feyenoord ihm 1972 einen Drei-Jahres-Vertrag geboten, um ihn zu halten, doch Hasil wollte nicht. „Das war mein größter Fehler.“ Auch ein Wechsel zum AC Milan zerschlug sich, die Italiener waren im Jahr davor im Europapokal von Hasil und Rotterdam zerlegt worden und wollten deren Spielmacher unbedingt verpflichten. Happel erteilte Milan eine Absage, Hasil blieb nur mehr der Weg heim nach Österreich.

Dass nicht Wien mit Rapid, sondern die Austria in Klagenfurt seine nächste Station werden sollte, hatte sehr viel mit Finanzen zu tun. Rapid hätte die ohnehin nur geringe Ablöse an Feyenoord nicht zahlen können, ein Kärntner Sponsor sei eingesprungen, so kam Hasil zum Klagenfurter Bundesliga-Abstiegskandidaten. Einen Vorzug hatte die sportliche Bankrotterklärung freilich, am anderen Ende des Wörthersees fand sich mit dem Casino in Velden eine weitere Spielstätte, wo Hasil regelmäßig die Kugel rollen ließ.

Heute rollt nur noch manchmal der Ball, wenn Hasil mit seinem alten Spezi Schani Skocik zum Racket greift. Die Tennisbälle fliegen dabei aber nicht mehr allzu scharf, die Wuchteln kommen hingegen immer noch punktgenau.