Klagenfurt rückt Tirol im Meistergruppen-Rennen näher

Fußball-Bundesligist Austria Klagenfurt bleibt der Konkurrenz im Nacken sitzen. Nach ihrem 3:0-Heimsieg über Altach haben die siebentplatzierten Kärntner zwei Runden vor der Punkte- und Ligateilung einen Punkt Rückstand auf den Sechsten WSG Tirol und zwei auf den Fünften Austria Wien. Die Tiroler kassierten am Sonntag in der 20. Runde gegen den LASK eine späte 2:3-Heimniederlage in Unterzahl. Der Tabellendritte LASK hat weiter fünf Punkte Rückstand auf den Zweiten Sturm Graz.

Die Runde wird mit dem Schlager Rapid – Salzburg (17.00 Uhr) abgeschlossen.

