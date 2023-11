Klauß-Debüt bei Rapid gegen Blau-Weiß Linz

Am Sonntag werden im Hütteldorfer Allianz Stadion alle Augen auf Robert Klauß gerichtet sein. Der Deutsche gibt sein Debüt als Fußball-Cheftrainer des SK Rapid im Heimspiel gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz (17.00 Uhr). Zuvor (14.30 Uhr) empfängt der WAC in einem richtungsweisenden Duell im Kampf um die Meistergruppen-Teilnahme die Wiener Austria. Austria Klagenfurt gastiert zeitgleich bei Altach in Vorarlberg.

Neo-Rapid-Trainer Klauß soll gegen BW Linz einen Aufbruch in höhere Tabellengefilde initiieren. Der 38-Jährige hatte keine Woche Vorbereitungszeit auf die Partie der 15. Bundesliga-Runde, aber die Vorstellungen sind klar. „Die Idee, die im Kopf ist, ist ein Heimsieg“, so Klauß am Freitag.

Gerade einmal sechs gemeinsame Trainingseinheiten standen dem neuen Coach zur Verfügung, um die Spieler kennenzulernen und erste Impulse mitzugeben. „ Für das Match gegen Blau-Weiß, für das am Freitag bereits 18.000 Tickets vergriffen waren, fühlt sich Klauß gerüstet. “Wir spielen zu Hause, wir haben unsere klare Idee, wie wir Fußballspielen wollen. Gleichzeitig müssen wir darauf achten, was der Gegner anbietet und was er kann.„

Die Linzer sind unterdessen nach einem erfolglosen Saisonstart in der Liga angekommen. Siege in Salzburg (1:0) oder zuletzt im Heim-Derby gegen den LASK (2:0) dokumentieren dies durchaus eindrucksvoll. “Wir haben uns an das Tempo angepasst, machen die Räume viel enger, sind im Ballbesitz viel besser, machen viel weniger Fehler und sind defensiv sehr stabil geworden. In den letzten neun Spielen sieben Mal ungeschlagen – das spricht schon für die konstante Leistung der Mannschaft”, erklärte Trainer Gerald Scheiblehner: „Wenn man als Blau-Weiß auswärts gegen Rapid spielt, ist man immer Außenseiter, egal was dort passiert. Wir werden aber alles probieren, dass wir auch dort eine kleine Sensation schaffen.“

Auf den Wolfsberger AC und die Wiener Austria wartet zuvor (14.30 Uhr) ein richtungsweisendes Duell im Kampf um die Meistergruppen-Teilnahme. Der WAC liegt vor der 15. Runde als Sechster derzeit knapp über dem „Strich“, einen Punkt vor dem Tabellennachbarn aus Wien-Favoriten. Die „Veilchen“ von Trainer Michael Wimmer wollen im Lavanttal auch nach der Länderspielpause die bewerbsübergreifende Torsperre von 795 Minuten prolongieren.

Das Spiel in Wolfsberg sei laut Wimmer zwar nicht vorentscheidend, aber sehr wichtig. „Wir wollen vorne unsere Torchancen nützen und defensiv wieder stabil stehen – der WAC hat mit 22 erzielten Treffern schon oft seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt“, erklärte der Deutsche, der nach dem 0:0 gegen Serienmeister Salzburg auf den rotgesperrten Marvin Martins verzichten muss. Seine Truppe, die bis zur Winterpause auch ohne den im Aufbautraining befindlichen Tin Plavotic auskommen muss, werde keinen Gang zurückschalten. „Es gibt nur Vollgas“, sagte er.

Auch der WAC sammelte zuletzt Selbstvertrauen, die Mannschaft von Ex-Veilchen-Trainer Manfred Schmid gewann auswärts gegen Austria Lustenau (3:2) und zuvor souverän zuhause im Kärnten-Derby gegen Austria Klagenfurt (4:0). Drei Ligaspiele vor der Winterpause wollen die Lavanttaler den Platz in der Meistergruppe festigen, auch die Torsperre der Austria soll gebrochen werden. „Das ist eine sehr überragende Statistik“, lobte Schmid die Wiener, aber irgendwann werde diese Serie auch enden. „Warum nicht am Sonntag kurz nach 14:30 Uhr? Wir sind in der Offensive derzeit richtig gut, die Jungs haben eine hohe Qualität und harmonieren auch abseits des Platzes.“

Austria Klagenfurt will unterdessen nach zwei Niederlagen vor der Länderspielpause in der Bundesliga wieder anschreiben und Tabellenplatz fünf verteidigen. Für die Mannschaft von Trainer Peter Pacult geht es am Sonntag (14.30 Uhr) zum SCR Altach ins Ländle, wo die Rückkehr auf die Siegerstraße gelingen soll. Die Vorarlberger von Coach Joachim Standfest liegen nach 14 Runden auf Rang zehn, mit einem aktuell komfortablen Vorsprung von zehn Punkten auf Schlusslicht Austria Lustenau.

Die Klagenfurter mussten sich zuletzt Sturm Graz verdient mit 0:3 geschlagen geben, davor war die Pacult-Elf im Kärnten-Derby beim WAC als 0:4-Verlierer vom Platz gegangen. In Altach soll der Turnaround gelingen, mit Rückkehrer Andy Irving in der Startelf. „Es ist sehr wichtig, dass wir nach den beiden Niederlagen wieder in die Erfolgsspur finden“, sagte der 23-jährige Mittelfeldregisseur aus Schottland.

Die Altacher wollen sich hingegen für die jüngste 1:5-Niederlage bei der WSG Tirol rehabilitieren, seit sechs Ligaspielen wartet die Standfest-Elf zudem bereits auf einen Sieg. „Es wäre für die Mannschaft wichtig, wenn wir wieder ein Erfolgserlebnis einfahren würden“, sagte der Altach-Trainer und ergänzte mit Blick auf das Duell mit Klagenfurt: „Es treffen zwei sehr ähnliche Teams aufeinander. Sie sind eine gestandene Mannschaft, die viel Routine hat und viel Intensität auf den Platz bringt.“