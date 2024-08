Kletterer Jakob Schubert hat am Montag im olympischen Bouldern/Lead-Bewerb in Paris im Bouldern-Halbfinale Platz sechs erreicht. Der Tiroler holte 44,7 Punkte, Bester war der überragende Japaner Sorato Anraku. Weiter geht es für Schubert am Mittwoch mit dem Lead-Halbfinale, das Finale steigt am Freitag.

