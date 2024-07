Klingers mit starkem Auftritt ins Wien-Viertelfinale

Dorina und Ronja Klinger stehen nach einem starken Auftritt im Viertelfinale des Elite-16-Turniers am Wiener Heumarkt. Das Schwestern-Duo besiegte Freitagmittag die Vize-Europameisterinnen Daniela Alvaraz/Tania Moreno aus Spanien in der Zwischenrunde in einem Dreisatz Krimi (22,-18,12). Damit erreichten die Klingers bei der 25. Auflage eines Elite-Turniers erstmals die Runde der besten Acht.

„Ich habe keine Worte. Es ist unglaublich, wir haben so gekämpft, dass wir da sind. Jetzt stehen wir im Viertelfinale“, sagte eine emotionale Ronja Klinger. Gegen die Spanierinnen gelang im sechsten Duell der erste Sieg. Im Viertelfinale treffen die Klingers noch am Freitag (17.00 Uhr) auf Svenja Müller/Cinja Tillmann aus Deutschland. Zuvor (16.00 Uhr/beide live ORF1) braucht Österreichs Olympia-Duo Julian Hörl/Alexander Horst gegen die Australier Mark Nicolaidis/Izac Carracher einen Sieg, um die Zwischenrunde zu erreichen.

Die Klingers mussten im ersten Satz trotz zwischenzeitlich klarer Führung zittern. Den fünften Satzball verwertete das Schwestern-Duo schließlich zum 24:22. Der zweite Durchgang verlief lange ausgeglichen, gegen Ende nutzten die Spanierinnen aber seltene Fehler der Klingers eiskalt aus. In der Entscheidung legten Dorina und Ronja auf die bis dahin bereits starke Leistung noch eine Schippe drauf, agierten im Sideout äußerst souverän und gewannen spektakuläre Punkte bei Aufschlag der Gegnerinnen.

„Bei der einen langen Rally, ich glaube bei 10:7, wo die Ronja verteidigt hat, hab ich mir schon gedacht, das gewinnen wir. Aber wir mussten konzentriert bleiben. Beim Matchball war ich dann sprachlos“, erklärte Dorina Klinger. Unter großem Jubel des bereits gut gefülltes Center Courts verwerteten die Klingers, die nur wegen einem Punkt mehr als Gruppendritte die K.o.-Phase erreicht hatten, den zweiten Matchball.