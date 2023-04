„Können stolz auf Leistung sein“

Die OÖ-Klubs holten sich vor dem Start des Basketball-Play-offs noch einmal eine ordentliche Portion Selbstvertrauen.

Die Flyers Wels bezwangen zum Abschluss der Platzierungsrunde Viertelfinalgegner St. Pölten auswärts nach doppelter Verlängerung mit 98:97. „Ich freu mich, dass wir sie jetzt dann (23.April/Anm.) in Wels begrüßen dürfen“, schmunzelte Kapitän Christian von Fintel.

Noch breiter dürfte freilich die Brust bei den Swans Gmunden sein. Die Traunseestädter besiegten Meister BC Vienna im ausverkauften Raiffeisen Sportpark mit 88:82 und haben nun als Erster auch in einem möglichen Finale Heimvorteil. „Natürlich eine Leistung, auf die wir stolz sein können, aber bis zu einem Finale haben wir noch zwei Serien“, betonte Kapitän Daniel Friedrich. Im Viertelfinale (Best-of-5) gilt es Kapfenberg auszuschalten, danach könnte es ein OÖ-Derby um den Einzug ins Endspiel geben.

Fix ist, dass die Swans näher an Ligakrösus BC Vienna dran sind als bei der Finalserie im letzten Jahr — was die Saisonbilanz von 3:1 bestätigt. „Wir haben mehr Qualität im Kader und funktionieren als Team sehr gut“, betonte Friedrich. Dazu kommt die Erfahrung aus den internationalen Spielen in Champions-League-Quali und FIBA Europe Cup.

Von Tobias Hörtenhuber