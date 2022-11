Zum 20. Mal nehmen die Belgier ein großes Turnier in Angriff und halten damit einen Negativ-Rekord: Keine Nation war so oft qualifiziert ohne einen Titel zu holen. Am nächsten dran war die Mannschaft von Trainer Roberto Martinez vor vier Jahren in Russland, als man Dritter wurde.

Heuer wollen die „Roten Teufel“ alles daran setzen, diese Scharte auszuwetzen— wissend, dass die Generation an Topstars nicht jünger wird. „Wir wollen so weit wie möglich kommen, es könnte unsere letzte Chance sein“, sagte Kapitän Eden Hazard.

Der 31-Jährige ist bei Real Madrid mittlerweile nur noch Ergänzungsspieler, auch andere Stars wie der lange verletzte Romelu Lukaku (29) oder die Abwehr-Haudegen Toby Alderweireld (33) und Jan Vertonghen (35) haben ihre besten Zeiten bereits hinter sich. Umso mehr ruhen die Hoffnungen auf ManCity-Offensivmotor Kevin de Bruyne und Real-Goalie Thibaut Courtois.

„Wir haben eine unglaubliche Spielergeneration, aber noch nichts gewonnen. Wenn wir uns den Spitznamen ‘Goldene Generation’ verdienen wollen, dann müssen wir einen Titel holen“, stellte Hazard unmissverständlich klar. Der Real-Legionär selbst glaubt weiter an seine Qualitäten, wenngleich sein Marktwert seit seinem 120-Millionen-Transfer von Chelsea nach Madrid auf mittlerweile unter zehn Millionen gesunken ist. „Ich kann noch viel beitragen, ich bin nicht plötzlich ein schlechter Fußballer geworden. Es liegt an mir, die Skepsis zu widerlegen.“

Hoffen auf Lukaku

Weiter offen ist, ob Lukaku rechtzeitig fit wird. Der Angreifer von Inter Mailand hat verletzungsbedingt seit Ende August nur zwei Kurzeinsätze absolviert, ihn plagt eine langwierige Oberschenkelblessur. „Wir glauben, dass er aus medizinischer Sicht ab der K.o.-Runde eine wichtige Rolle für uns einnehmen kann“, hofft Martinez auf ein Comeback des Torjägers.