Kofler baute Führung in der IDM-Supersport-Meisterschaft aus

Einen turbulenten Renntag am Schleizer Dreieck erlebte das Team Yamalube Motorsport Kofler aus Attnang-Puchheim beim vierten Stopp der IDM-Serie.

Schleiz in Thüringen zählt zu den Highlights des Jahres, die Hauptrennen der Supersport- und Superbike-Klasse wurden allesamt am Sonntag gefahren. Maximilian Kofler klassierte sich bei seinem Debütrennen am Schleizer Dreieck auf dem 15. Platz, der junge Oberösterreicher konnte zwei Zähler auf sein Meisterschaftskonto buchen.

Lesen Sie auch

In der Supersport-Klasse lag Andreas Kofler zur Mitte des Rennens auf der Nase, nachdem der Führende Twan Smits weggerutscht war. Kofler und ein weiterer Fahrer stürzten ebenfalls, das Rennen wurde abgebrochen und mit halben Punkten gewertet. Da Kofler seine Yamaha nach dem Sturz nicht binnen der vorgeschriebenen fünf Minuten in die Box zurückbringen konnte, wurde er nicht gewertet.

„Grundsätzlich war das Rennen sehr gut. Dass es dann so ein Ende nimmt, ist ärgerlich auch mit der Fünf-Minuten Regel. Da kann man nichts machen“, erklärte Kofler.

Stallgefährte Lennox Lehmann klassierte sich am Ende hinter Smits auf Platz zwei und sicherte zehn Punkte für die Meisterschaft.

Ausgebremster Max

Die Kofler-Yamaha YZF-R1 war vor dem Schleizer Wochenende mit einer neuen Bremsanlage bestückt worden, diese fand laut Reglement keine Gnade vor den IDM-Granden. Ein Antreten für Max Kofler im zweiten Rennen der Superbike-Klasse war daher nicht möglich.

„Es war für mich ein sehr forderndes Wochenende. Das erste Mal in Schleiz im Rennmodus zu fahren und dann auch noch ohne Rennsimulationen im Trockenen, da die Trainings meist im Regen stattgefunden haben, war nicht einfach“, resümierte der 21-Jährige.

Indes hatte das Team die Mammutaufgabe bewältigt, die beschädigte Yamaha von Andreas Kofler rechtzeitig für Rennen zwei zu präparieren. Der Oberösterreicher konnte auch den zweiten Lauf von der Pole-Position in Angriff nehmen. Smits war allerdings auch im diesem Rennen nicht zu biegen. Kofler konnte lange den zweiten Platz halten, musste gegen Ende jedoch seinen Teamkollegen Lehmann passieren lassen. Der Dresdner holte damit seinen zweiten zweiten Platz des Wochenendes am Schleizer Dreieck.

Vorsprung ausgebaut

„Im zweiten Rennen habe ich mich noch besser gefühlt. Insgesamt bin ich sehr happy mit diesem Wochenende. Die Auslaufrunde war mega. Die Fans sind hier echt etwas Besonderes. Die sind ganz nah an der Strecke und feiern das genauso wie ich“, jubelte Lennox Lehmann.

Der Meisterschaftsführende Kofler war begeistert von der Leistung der Boxencrew: „Ein riesiges Dankeschön geht an alle hier im Team. Wir haben rausgeholt, was möglich war. Das Wissen, dass das Bike im letzten Moment fertig geworden ist, ist im Kopf noch etwas mitgefahren.“ Andreas Kofler konnte in der Supersport-Meisterschaft seine Führung ausbauen und geht mit 31,5 Punkten Vorsprung in die letzten drei Saisonrennen. „Das Ziel vom Wochenende haben wir erreicht. Wir haben wieder die Pole-Position geholt, sind am Stockerl gestanden und fahren mit einem größeren Vorsprung nach Hause, als wir hergekommen sind.“

Weitere Termine IDM 2024: