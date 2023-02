Kombinierer Seidl fällt für erste WM-Bewerbe erkrankt aus

Kombinierer Mario Seidl wird krankheitsbedingt zumindest die ersten Bewerbe der Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Planica verpassen. Das teilte der ÖSV am Mittwoch mit. Der 30-jährige Salzburger fällt für die Normalschanzenkonkurrenz am Samstag und für die Mixed-Team-Entscheidung am Sonntag aus. Ob der dreimalige Team-WM-Medaillengewinner in Slowenien danach noch antreten wird, blieb zunächst offen.

Durch den Ausfall stehen Österreich am Samstag mit Johannes Lamparter, Martin Fritz, Lukas Greiderer, Franz-Josef Rehrl und Stefan Rettenegger noch fünf Mann zur Verfügung, vier dürfen starten.

