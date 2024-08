Konrad musste bei Vuelta aufgeben – Dunbar Etappensieger

Radprofi Patrick Konrad hat die Vuelta a Espana wegen einer Corona-Infektion verlassen müssen. Der Niederösterreicher trat am Mittwoch nicht mehr zur elften Etappe an. Dieses mehr als 166 Kilometer lange Teilstück mit Start und Ziel in Padron entschied der Ire Eddie Dunbar für sich. In der Gesamtwertung rückte der Slowene Primoz Roglic dem Führenden Ben O’Connor bis auf 3:16 Minuten nahe. Der beste Österreicher Felix Gall verlor einen Rang und ist auf Position neun zu finden.

Der 27-jährige Dunbar konnte sich kurz vor dem Ziel aus einer großen Ausreißergruppe absetzen und über seinen ersten Etappensieg bei einer großen Rundfahrt jubeln. Der Belgier Quinten Hermans fuhr vor dem Briten Max Poole im Sprint auf Rang zwei. Red-Bull-Fahrer Roglic kam als 35. um 37 Sekunden früher als der Australier O’Connor (42.) ins Ziel und machte damit im Kampf um seinen vierten Gesamtsieg bei der Vuelta wichtigen Boden gut. Von 2019 bis 2021 hatte der 34-jährige Slowene bei dem Etappenrennen jeweils den Sieg eingefahren. Gall hatte als 51. einen Rückstand von 4:08 Minuten, gesamt fehlen ihm 5:30 Minuten auf den Spitzenreiter.

Vor Lidl-Trek-Profi Konrad hatten auch schon einige andere Teilnehmer der Spanien-Rundfahrt mit Covid-Symptomen aufgegeben. Konrad ist der zweite Österreicher nach Rainer Kepplinger (9. Etappe), der vorzeitig ausgeschieden ist. Neben Gall ist somit nur noch Patrick Gamper im Rennen, der als Tages-110. und Gesamt-124. weit zurückliegt.