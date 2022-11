„Konstanz begeistert mich selbst“

EM-Bronze, Sieg der Para-Series in Swansea (GBR), Para-Weltcup-Erfolg im französischen Besancon, der dritte Staatsmeistertitel in Folge und nun zur Krönung einer langen Saison WM-Silber in Abu Dhabi.

„Ich bin selbst von dieser Konstanz begeistert und die gibt mir natürlich Selbstvertrauen“, erklärte Para-Triathlet Florian Brungraber, der sein höchst erfolgreiches Jahr 2021 — drei Medaillen bei drei Großereignissen — mehr als bestätigte.

„Habe alles rausgeholt“

In Abu Dhabi legte der Oberösterreicher mit der zweitbesten Schwimmzeit im Feld den Grundstein für die Silbermedaille. Dominator Jetze Plat (NED) setzte sich auf der flachen Radstrecke ab und für Brungraber entwickelte sich das prophezeite Rennen gegen den heranfahrenden Geert Schipper.

Zeitgleich gingen die beiden Kontrahenten auf die abschließenden fünf Kilometer im Rennrollstuhl.

„Ich habe alles aus mir rausgeholt, was noch in mir war und mich durchgehend auf Anschlag bewegt“, berichtete der 38-Jährige, der schlussendlich 30 Sekunden Vorsprung auf den Niederländer herausholte: „Vize-Weltmeister hört sich nicht nur geil an, sondern ist es auch.“