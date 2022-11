„Krebsgeschwür“ will sich nur schützen

„Wir waren naiv. Hätten nie geglaubt, dass sie gewinnen können.“ So versuchte Ex- FIFA-Präsident Sepp Blatter zuletzt in einer ZDF-Doku, den „Fehler“ Katar unter seiner Regentschaft im Weltverband zu rechtfertigen.

Doch war die FIFA wirklich nur naiv oder bespielte der kleine Wüstenstaat nur die seit Jahren gewachsenen Korruptions-Strukturen innerhalb des Weltverbandes punktgenau? Ein Blick auf den Zeitraffer sowie die „Spiegel“ -Enthüllungen 2015, dass die WM 2006 in Deutschland gekauft wurde, lassen jedoch eher Letzteres vermuten.

Lesen Sie auch

„Größten Feinde“ nebenan

Ein autokratisch regiertes Land wie Katar nutzt Großereignisse wie ein eigenes internationales Tennis-Turnier, die Handball-WM 2015, die Leichtathletik-WM 2019 und vor allem die nun beginnende Fußball-WM, um sein Image aufzupolieren. Eigene Leute wie PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi werden in einflussreichen Positionen des Weltsports positioniert, um einen möglichst großen Einfluss zu haben — auch in der Wirtschaft und der Politik.

„Der Gedanke ist, die Türen in jede Richtung offenzuhalten, denn aus Katars Sicht sitzen die größten Feinde am nächsten dran“, erklärte Politikwissenschaftler und Golfstaaten-Experte Nicolas Fromm der Deutschen Presse-Agentur.

Katar widersetzt sich seit Jahren der Dominanz vom 185 Mal größeren Nachbarn Saudi-Arabien. Um den rund 300.000 Einheimischen (Rest sind Arbeitsmigranten) Sicherheit bieten zu können, wird ordentlich investiert. „Katar weiß um seine Verwundbarkeit und ist deshalb wie kein anderes Land in der Region nach außen ausgerichtet“, meinte Fromm.

Anhand des Weltsports lässt sich gut erkennen, wie mit viel Geld und Zielstrebigkeit die Ambitionen vorangetrieben werden. „Krebsgeschwür des Weltfußballs“, nannte der frühere DFB-Präsident Theo Zwanziger das Emirat einst, weil dessen Einfluss überall hinreicht: Vereine, Verbände, Veranstaltungen.

Geld und Verbündete

Wie erfolgreich Katars Strategie ist, zeigt die WM: Ein Land ohne Tradition, Infrastruktur und mit ungeeigneten klimatischen Bedingungen sichert sich das größte Fußball-Ereignis der Welt. Selbst eine von 2017 bis 2021 dauernde See-, Land- und Luftblockade der Nachbarn Saudi-Arabien, Ägypten und Vereinigte Arabische Emirate wurde verkraftet — Katar hat dafür genug Geld und mittlerweile auch Verbündete.