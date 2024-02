KTM arbeitet fieberhaft an der schnellsten RC16 aller Zeiten

Runderneuertes Motorrad soll die Innviertler in der WM in Schlagdistanz zu Ducati bringen

Drei heiße und anstrengende Testtage liegen hinter dem Werksteam von Red Bull KTM Racing. Zur Vorbereitung auf die MotoGP-Saison 2024 spulten die Innviertler Runde um Runde auf dem Sepang International Circuit von Malaysia ab.

Brad Binder mit der siebent schnellsten Rundenzeit und Jack Miller mit der 14. Umlaufzeit versuchten in minutiöser Kleinarbeit die schnellstmögliche Feinabstimmung der RC16 für die anstehende GP-Saison mit 21 WM-Läufen rund um den Globus herauszukitzeln.

Noch nicht perfekt

Der Südafrikaner Binder war recht angetan, aber noch keinesfalls zufrieden. „Das war wohl der beste Testlauf, den ich je hatte. Wir haben aber immer noch nicht alles durch probiert, die Maschine hat noch nicht ihr volles Potenzial entfaltet. Sobald wir alles unter einen Hut gebracht haben, sollten wir einen großen Schritt nach vorne machen können. Ich bin dennoch glücklich, wir sind besser unterwegs, als die Rundenzeiten es aussagen. Wir haben bei der Elektronik einiges weiter gebracht, die Bremsen fühlen sich besser an, die Traktionskontrolle auch. Wir haben viel dazugelernt, mit dem die Techniker in der Fabrik in Munderfing arbeiten können.“

Sind sehr nahe dran

Auch der Australier Miller war zufrieden mit den drei Tagen in Sepang. „Das waren gute Tests. Unsere Jungs im Werk haben eine fantastische Arbeit über den Winter abgeliefert, das Motorrad läuft wirklich super. Ich persönlich muss noch ein paar Sachen besser in den Griff bekommen. Aber wir sind schon sehr nahe dran, an unserer Abstimmung für die MotoGP-Saison. Ich werde jetzt nicht in Ekstase ausbrechen, aber ich bin zum ersten Mal Rundenzeiten von einer Minute 57 gefahren. Jetzt freue ich mich auf daheim, auf die Analyse unserer Testergebnisse und dann auf Qatar, wo wir weiter testen werden.“

Auch KTM-Teammanager Francesco Guidotti notierte einige Fortschritte: „Ich bin glücklich mit den Leistungen, aber noch nicht mit unserer Geschwindigkeit. Wir können noch einiges verbessern und wir werden besser, jeden Tag. Jeder konnte das sehen, und wir wissen, wir werden noch schneller werden.“

Die „neue“ RC16

Das KTM-Werksteam verbaute einige neue Chassisteile zur Verbesserung der Aerodynamik, ferner wurden Optimierungen am Rahmen der RC16, am Motor sowie an der Elektronik vorgenommen. Eine Rundumerneuerung, die jede Menge Abstimmungs- und Gewöhnungsarbeit erforderlich machte. Schließlich wollen die Innviertler heuer um den MotoGP-Titel mitfahren, da gilt es, den Abstand zu den schnellen Ducatis wett zu machen.

KTM-Technikchef für die MotoGP, Sebastian Risse, ist zuversichtlich. „Wir haben wirklich fast alles hinterfragt und praktisch die ganze Maschine auf den Kopf den gestellt. Electronik, Verwindungssteifigkeit des Fahrgestells, technische Lösungsansätze und neue Konzepte. Wir sind echt happy mit unseren Fortschritten, jetzt sind wir schon gespannt auf die nächsten Testtage in Lusail und danach auf das erste WM-Rennen.“

Schnellste Rundenzeiten

1. Francesco Bagnaia (ITA) Ducati 1:56.682

2. Jorge Martin (ESP) Ducati +0.172

3. Enea Bastianini (ITA) Ducati +0.233

7. Brad Binder (RSA) Red Bull KTM Factory Racing 1:57.307

14. Jack Miller (AUS) Red Bull KTM Factory Racing 1:57.851

Am Lusail International Circuit von Qatar werden am 19. und 20. Februar die Entscheidungen fallen, mit welchem Set-up und welcher Abstimmung die Teams in die GP-Saison gehen werden. Die Startflagge zur MotoGP-WM 2024 fällt am 10. März, ebenfalls in Qatar.