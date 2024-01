KTM-Pilot Ebster zeigte bei der Dakar mit Rang neun auf

Der österreichische KTM-Motorradpilot Tobias Ebster hat bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien mit Platz neun auf der fünften Etappe überrascht. Der 26-jährige Tiroler, Neffe von Motorrad-Legende Heinz Kinigadner, fuhr am Mittwoch im Rahmen seiner Dakar-Premiere auf den 118 Wertungskilometern zwischen Al-Hofuf und Shubaytah mitten in die Weltspitze.

Auf den chilenischen Tagessieger Pablo Quintanilla fehlten Ebster 4:33 Minuten. In der Gesamtwertung, die Ross Branch (Botswanana) auf Hero anführt, liegt er auf Rang 26. Bester KTM-Pilot ist Kevin Benavides (ARG), der gestern auf Rang 13 ins Ziel kam und Platz fünf einnimmt. Toby Price ist nach Tagesrang drei Gesamtachter.

Allerdings baute Ebster seine Führung in der „Original by Motul“-Klasse, in der keine Mechaniker erlaubt sind, aus. Dort hat Ebster vom Kini Rally Racing Team nach fünf von zwölf Etappen einen Vorsprung von mehr als eine Stunde auf seine ersten Verfolger.

In der Motorrad-Gesamtwertung führt wieder Ross Branch aus Botswana, bei den Autos verteidigte Yazeed Al-Rajhi aus Saudi-Arabien seine Spitzenposition. Den Tagessieg holte sich der katarische Dakar-Routinier Nasser Al-Attiyah, der in der Gesamtwertung mit einem Rückstand von 9:03 Minuten Zweiter ist.