Kühbauer-Appell an LASK-Fans: „Wir brauchen ihre Energie“

15.037 Zuschauer fanden im Schnitt den Weg zu den ersten vier Heimspielen von Fußball-Bundesligist LASK in der neuen Raiffeisen Arena. Vor dem Duell gegen Austria Klagenfurt am Sonntag (17) wackelt nun erstmals die fünfstellige Besuchermarke, am Freitagnachmittag waren erst 8500 Tickets verkauft.

LASK-Trainer Dietmar Kühbauer richtete deshalb einen Appell an die Anhänger. „Ich wünsche mir, dass auch in diesem Spiel genügend Zuschauer kommen. Sie geben uns viel Energie, die wir in diesem oberen Play-off brauchen.“ Der berühmte Funke war zuletzt auch bei den Siegen über Sturm (2:1) und Rapid (3:1) über gesprungen.

Lesen Sie auch

Im Kampf um einen Europacupplatz und möglicherweise sogar Rang zwei können die in der Meistergruppe ungeschlagenen Linzer im Doppel gegen Klagenfurt einen weiteren Schritt nach vorne machen. Obwohl seine Mannschaft alle drei Saisonduelle (inkl. Cup) für sich entschieden hat, stellt sich Kühbauer erneut auf einen harten Fight ein. „Die Spiele waren oft enger als das Resultat“, erinnert sich der LASK-Trainer. „Wir müssen gute Lösungen haben.“

Goiginger kehrt zurück

Das anschließende Cupfinale zwischen Rapid und Sturm interessiert Kühbauer indes herzlich wenig, obschon bei einem Grazer Erfolg der dritte Rang fix eine europäische Gruppenphase bedeuten würde. „Das können wir nicht beeinflussen. Wir müssen unsere Arbeit erledigen.“ Erfreulich: Thomas Goiginger kehrt nach seiner Knöchelverletzung wieder in den Kader zurück, Felix Luckeneder wird nach seiner Nasenverletzung mit einer Maske spielen. Der Einsatz von Alexander Schlager ist nach dessen Zusammenprall zuletzt noch offen.