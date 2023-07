Kurios: Rasen der Faustball-WM wird am Tag vor Halbfinale verlegt

Auch wenn am Samstag die Faustball-WM unter freiem Himmel im Fußball-Stadion des VfL Mannheim beginnt, diese Titelkämpfe der Männer werden nicht wie die bisherigen sein — obwohl sich am Ende einmal mehr das Quartett mit Titelverteidiger Deutschland, Österreich, Brasilien und der Schweiz die ersten vier Plätze ausmachen wird.

Denn seit eineinhalb Jahren wächst und gedeiht jener Rasen, der erst einen Tag vor der Finalrunde (28./29. Juli) in der SAP-Arena — und damit in einer Multifunktionshalle — ausgerollt wird. Das gab es noch nie.

„Ein richtig cooles Projekt. Ich bekomme jetzt schon Gänsehaut, wenn ich an die Atmosphäre dort denke“, meinte Christoph Oberlehner. Der Grieskirchner zieht gemeinsam mit dem Deutschen Sönke Spille die Fäden des Großereignisses, das im Finale bei ausverkauftem Haus (12.500 Plätze) einen Zuschauer-Rekord aufstellen würde.

Vor vier Jahren wurde das Unternehmen Faustball auf Rasen in der Halle gestartet, zahlreiche Tests gemacht, das Sprungverhalten des Spielgeräts beobachtet. Und so funktioniert der technische Ablauf: Über der nichtabgetauten Eisfläche in der Sportarena liegt eine Isolierschicht, danach folgt eine drei Zentimeter dicke Matte für die Dämpfung. Ein Fleecebelag dient schließlich als Auflage für den Rollrasen (3 bis 4 cm).

Unbekanntes Terrain

Nicht nur für die Organisatoren eine spannende Angelegenheit, sondern vor allem auch für die Spieler völlig unbekanntes Terrain. „Jede Mannschaft darf erst 15 Minuten vor dem Match zum Einspielen auf den Platz“, erklärte Co-Trainer und ÖFBB-Rekordspieler Dietmar Weiß (135 Matches).

Der Rasen wird nach der WM übrigens zur Ausbesserung im VfL-Stadion verwendet, der Rest wieder zu Muttererde umgewandelt — alles im Sinne der Nachhaltigkeit.

Apropos: Österreichs Team reist am Donnerstag umweltschonend per Zug an. Die Mission: „Go for Gold“.

Von Tobias Hörtenhuber