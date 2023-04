Kurven, Ecken und kleine Unterschiede

Der MSC Rottenegg bittet am 22. und 23. April wieder zum heißen Tanz auf zwei Rädern

Was ist der Unterschied zwischen einer Kurve und einem Hauseck? Richtig, vor einer Kurve wird gebremst, um eine Hausecke fährt der Könner mit Vollgas. Zumindest, wenn man Andreas „Gangolf“ Gangl, Streckenrekordhalter in Landshaag, Glauben schenken möchte.

Erfolgreich ausprobiert hat diese waghalsige These der Suzuki-Pilot Thomas Berghammer. Der Salzburger war 2019 nach den Gangl-Tipps prompt zum Gesamtsieg gerast. „Im Training hab’ ich immer gelupft (Gas weggenommen, Anm.), aber im Rennen hab ich’s dann mit Vollgas probiert.“ Bei dieser Schilderung musste sogar Gangl mehrmals schlucken. „Oida, hast du das ernst genommen? Bei dem Eck, da lupft doch jeder!“

Sie merken, bei der Pressekonferenz zum Motorrad-Berg-EM-Lauf Landshaag – St. Martin im Gasthof „Sonne“ in Aschach waren die Zweiradhelden auch um flotte Sprüche nicht verlegen.

Eines ist jedoch klar, der verbale Schlagabtausch wird am Rennsonntag, dem 23. April, beinhart in atemberaubende Laufzeiten umgelegt. Gangls Streckenrekord aus dem Jahr 2016 liegt bei exakt 1:09,940 Minuten für die 3,6 km lange Strecke, im Schnitt also satte 186 km/h.

Ein gutes Dutzend Fahrer wird erneut den 300er-Klub bilden, jene Könner also, die mit Spitzengeschwindigkeiten jenseits der 300 km/h die Landstraße hinauf donnern. Dazu zählen die Ex-Landshaag-Sieger Berghammer (PSV Wels Motorsport) Gangl (Suzuki), Wolfgang Gammer (BMW, beide Team Heating Factory), ferner die sauschnellen Italiener Stefano Bonetti (Honda) oder Maurizio Bottalico (BMW), Ex-Bergeuropameister Jean Luc David (FRA), sowie die Landshaag-erprobten schnellen Österreicher Manuel Schleindlhuber (BMW, MSC Zeillern) oder der fliegende Tiroler Ossi Niederkirchner (Yamaha).

Für einen anderen Haudegen stehen hingegen die Zeichen auf Abschied. Der 64-jährige Gramastettener Toni Rechberger wird sein einhundertstes und letztes Bergrennen fahren. Nach seinem Unfall in Julbach 2022 mit elf gebrochenen Rippen geht der Rekordteilnehmer (54 Starts und zwei Gesamtsiege in Landshaag) in Rennpension.

Für alle, die den Fixtermin noch nicht dick im Kalender stehen haben, hier die Eckdaten zum Fuchs Silkolene Berg-EM-Lauf in Landshaag: Training am 22. April (ab 12 Uhr) und Sonntag (23.4.), Rennen ab Mittag, das Wochenend-Ticket schlägt mit 25.- Euro zu Buche. AHA