Lamparter feiert in Oberstdorf-Kombi 9. Weltcupsieg

Johannes Lamparter hat seine glänzende Form aus Seefeld mit ins Allgäu genommen und den ersten von zwei Weltcup-Bewerben der Nordischen Kombinierer in Oberstdorf gewonnen. Der Tiroler siegte am Samstag vor dem Norweger Jens Luraas Oftebro sowie seinem Teamkollegen Franz-Josef Rehrl und feierte seinen neunten Erfolg im Weltcup, der sechste in diesem Winter. Mario Seidl fiel im Langlauf von Rang drei auf sieben zurück.

Weltmeister Lamparter und Rehrl nutzten ihre sehr gute Ausgangspositionen nach dem Springen, dass die beiden mit den Plätzen eins und zwei absolviert hatten. Der Seefeld-Triple-Sieger hatte dabei mit 139 m Höchstweite erzielt.

In der Loipe schloss Rehrl, der mit 15 Sekunden Rückstand starten musste, schnell zu seinem 21-jährigen Landsmann auf. Die beiden Österreicher liefen in der Folge gemeinsam, bevor Rehrl nach rund acht Kilometern abreißen lassen musste.

Während Lamparter souverän zu seinem dritten Sieg in Folge lief, musste der Steirer im Finish noch Oftebro vorbeilassen. Rehrl verteidigte aber Rang drei gegenüber dem Deutschen Julian Schmid und freute sich über seinen vierten Stockerlplatz in dieser Saison. Martin Fritz als Elfter und Lukas Greiderer als Zwölfter sorgten für ein starkes mannschaftliches Ergebnis. Stefan Settenegger wurde 14.

Nicht am Start waren derweil unter anderem Norwegens Topstar Jarl Magnus Riiber, der deutsche Olympiasieger Vinzenz Geiger und der Japaner Ryota Yamamoto. Am Sonntag findet noch ein weiterer Weltcup-Bewerb in Oberstdorf (ab 10.15 Uhr) statt.