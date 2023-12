Kombinierer Lamparter gewinnt in Ramsau auch zweiten Bewerb

Gesamtweltcupsieger Johannes Lamparter scheint derzeit bei Weltcups in der Nordischen Kombination auf österreichischem Boden nicht zu schlagen. Nach einem Doppelschlag Ende Jänner in Seefeld feierte der Tiroler nun in Ramsau/Dachstein zwei Siege. Der 22-Jährige gewann nach dem Massenstart-Bewerb am Vortag am Samstag auch die Kompakt-Konkurrenz, nach Sprung und 7,5-km-Langlauf 1,6 Sek. vor dem Norweger Jarl Magnus Riiber sowie 1,9 Sek. vor dem Salzburger Stefan Rettenegger.

Das erfolgreiche Wochenende für die ÖSV-Crew rundeten nicht nur die Plätze vier und fünf der Rettenegger-Brüder vom Freitag sowie Position sechs für Sprungsieger Thomas Rettenegger am Samstag ab, sondern auch die Ränge fünf und drei bei den Frauen für Lisa Hirner. Die Steirerin kam von den Sprung-Positionen elf bzw. zwölf nach vor. Hatte im Gundersen-Bewerb Gyda Westvold Hansen noch ihren 14. Sieg in Folge gefeiert, wurde sie in der Kompakt-Premiere der Frauen hinter ihrer erstmals siegenden norwegischen Landsfrau Ida Marie Hagen am Samstag Zweite.

Lamparter jubelte nach seinen ersten beiden Dezember-Triumphen über seinen zwölften Weltcupsieg, womit er mit Mario Stecher gleichzog. ÖSV-intern sind noch Felix Gottwald (23) und Klaus Sulzenbachrer (14) vor ihm. Wie am Vortag als Vierter in die Entscheidung gegangen, schloss er zunächst zur Spitze auf, auf dem letzten Anstieg folgte seine Attacke. „Ich habe gewusst, ich muss nach vor, weil ich einen Sprint nicht von hinten gewinne.“ Auch davor habe er viel investieren müssen. „Wir haben den Abstand nach hinten immer gehalten, das Tempo war unglaublich hoch.“

Stefan Rettenegger hatte zu Beginn einiges an Führungsarbeit geleistet, er belohnte sich mit seinem zweiten Weltcup-Podestplatz nach Rang drei in Ruka am 26. November. „In der letzten Runde ist es um alles gegangen – Kopf reinstecken und buddeln“, verdeutlichte der 21-Jährige und zeigte sich zufrieden. „Die zwei (Lamparter und Riiber, Anm.) hebe ich noch nicht ganz, aber das kommt auch noch.“ Riiber anerkannte die Leistungen der Österreicher: „Sie waren sehr gut dieses Wochenende. Ich darf mir keine Fehler leisten, die habe ich das Wochenende aber gehabt.“

Thomas Rettenegger heimste ebenfalls Gratulationen ein, ist er doch nicht ganz so ein starker Läufer. „Für mich war es dann bald nur noch ein Rennen, dass ich durchkomme vor der großen Gruppe.“ In dieser belegten Lukas Greiderer und Martin Fritz sowie Franz-Josef Rehrl als nächstbeste ÖSV-Athleten die Endränge zehn, elf und 15. ÖSV-Cheftrainer Christoph Eugen war mit seiner Truppe zufrieden. „Man sieht, dass eine super Arbeit gemacht worden ist über den ganzen Sommer. Mit zwei Siegen und den Podestplätzen haben wir eine ganz gute erste Periode geschafft.“

Hirner lief 49,0 Sek. hinter Hagen ins Ziel. Die Lokalmatadorin hatte ihre Mitstreiterinnen auf der zweiten Runde hinter sich gelassen. „Ich habe den Anschluss gefunden und gedacht, ich probiere es einfach einmal. Nach meinem Sprung war auch ein bisschen Wut dabei, vielleicht hilft mir das beim Laufen“, sagte die 20-Jährige, im Vorjahr in Ramsau auch einmal Zweite. In nun sechs Weltcup-Rennen im nordischen Traditionsort ist sie stets in die Top sechs gekommen. Coach Wilhelm Denifl war voll des Lobes: „Taktisch wie ausgemacht und am Schluss noch richtig angegriffen.“

Die 23-jährige Hagen kam erstmals an ihrer um zwei Jahre jüngeren Landsfrau Gyda Westvold Hansen vorbei, deren Serie von 14 Weltcup-Erfolgen en suite sie beendete. Hagen selbst war bis Samstag jene Athletin mit den meisten Podestplätzen – nämlich neun – ohne Sieg gewesen, fünf zweite Ränge in Serie hatte auch bei den Männern noch niemand gehabt. Nach Sprung-Rang drei fehlten Hagen aber diesmal vor dem 5-km-Langlauf nur zwölf Sekunden auf Westvold Hansen. Das Überholmanöver gab es noch in der ersten zweier Runden, am Ende war der Vorsprung 3,4 Sek.