LASK empfängt Austria – Rapid mit Euphorie gegen WSG Tirol

Mit dem LASK und der Wiener Austria treffen am Sonntag in der 5. Runde der Fußball-Bundesliga zwei Teams aufeinander, die in der laufenden Saison noch nicht richtig Tritt gefasst haben. Der LASK kommt zum Heimspiel immerhin mit einem Europacup-Sieg im Gepäck. Das gilt auch für Rapid Wien, die mit der Euphorie nach dem überraschenden 1:0-Erfolg gegen Fiorentina ins Heimspiel gegen WSG Tirol gehen. Der TSV Hartberg empfängt Austria Klagenfurt. Anpfiff ist jeweils um 17.00 Uhr.

Eigentlich hätte der LASK Grund zur Freude. Am Donnerstag setzte man sich im Play-off-Hinspiel zuhause gegen Zrinjski Mostar mit 2:1 durch, die Tür zur Europa-League-Gruppenphase steht offen. Doch die Leistung ließ nach dem frühen Doppelpack von Robert Zulj (4., 12.) einmal mehr zu wünschen übrig. „In der Anfangsphase hat man gesehen, wie wir spielen wollen. Wir haben hoch attackiert, waren giftig und aggressiv. Dann haben wir den Faden verloren, vielleicht war es auch ein Gefühl von falscher Sicherheit. Ich will, dass wir offensiv mutig bleiben, Druck machen“, blickte Neo-Coach Thomas Sageder zurück.

Gegen die Austria, die mit vier Punkten einen Zähler weniger am Konto hat, müsse man „hochdiszipliniert und aggressiv zu Werke gehen“, betonte der 39-Jährige. „Wir wissen, wie die Austria spielt. Sie versuchen, einen intensiven, offensiven Fußball an den Tag zu legen.“ Die Bilanz der Oberösterreicher gegen die Favoritner war zuletzt jedenfalls äußerst positiv. Von den jüngsten 17 Begegnungen kassierte der LASK nur eine Niederlage – ein Heim-0:2 am 12. September 2021.

Die Austria ist ebenfalls heiß auf den zweiten Saisonsieg. Erstmals in der noch jungen Saison konnte man nach dem Aus in der Conference-League-Qualifikation die gesamte Woche zum Training nutzen. „Wir wären natürlich lieber im Europacup weitergekommen“, stellte Trainer Michael Wimmer klar. Im Gegensatz zu Sageder hat er einige Personalsorgen. Neu auf der langen Verletztenliste ist Johannes Handl (Muskelfaserriss). Auch Dominik Fitz ist aufgrund von muskulären Problemen fraglich. Zumindest kehrt Defensivmann Marvin Martins nach seiner Drei-Spiele-Sperre zurück. „Wir mussten so eine Phase mit einigen Ausfällen schon mehrmals überstehen und werden es auch diesmal schaffen“, betonte Wimmer.

Mit der Europacup-Euphorie im Rücken empfängt Rapid die WSG Tirol, ehe es am Donnerstag bei Fiorentina nach dem Hinspiel-1:0 um den Einzug in die Conference-League-Gruppenphase geht. „Wir wollen diese Energie mitnehmen für die kommenden Spiele, im Kopf bereit sein“, sagte Trainer Trainer Zoran Barisic im Vorfeld. Seine Mannschaft will nach drei Zu-Null-Siegen in Serie nachlegen und das Spitzenduo Salzburg und Sturm nicht aus den Augen verlieren. „Wir wollen oben den Anschluss halten“, sagte Verteidiger Maximilian Hofmann. Barisic wird dennoch höchstwahrscheinlich einigen Spielern eine Pause gönnen. Mit dem genesenen Nicolas Kühn verfügt der Rapid-Coach wieder über eine weitere Option.

WSG-Trainer Thomas Silberberger freute sich indes auf „das lässigste Auswärtsspiel der Saison“. Die Tiroler starteten denkbar schlecht in die neue Spielzeit, nach drei Niederlagen zum Auftakt gegen Austria Klagenfurt (1:3), Salzburg (0:3) und Altach (0:1) holte die Silberberger-Elf zuletzt aber ein 1:1 gegen den LASK. „Wir fahren als klarer Außenseiter nach Wien, wollen aber natürlich die Rolle des ‚David‘ bestmöglich ausfüllen. Wenn alles passt, können wir auch in Hütteldorf etwas Zählbares holen“, sagte der 50-Jährige.

Der TSV Hartberg hat Angstgegner Austria Klagenfurt zu Gast. In allen vier Bundesliga-Duellen blieben die Steirer ohne Punktgewinn, zudem reisen die Violetten mit reichlich Selbstvertrauen in die Oststeiermark. „Es wird sehr herausfordernd. Sie haben gute Spieler in den Reihen und sind sehr gefestigt. Ich erwarte ein interessantes Spiel“, blickte Hartberg-Trainer Markus Schopp voraus. Für die nötigen Tore soll wieder Maximilian Entrup sorgen. Der 26-jährige Angreifer kickte in der abgelaufenen Saison noch in der Regionalliga, stellte sein Können mit starken Leistungen samt dreier Treffer in den ersten Runden bereits unter Beweis. „Er möchte seine Chance nun absolut nützen. Das sieht man nicht nur in den Spielen, sondern auch in den Trainingseinheiten“, sagte Schopp.

Klagenfurt steht indes nach vier Spielen weiter ohne Niederlage da. Einem Auftaktsieg bei der WSG Tirol ließen die Klagenfurter jeweils Punkteteilungen gegen den WAC, Sturm und Altach folgen. „Wenn mir einer gesagt hätte, dass wir nach vier Spielen sechs Punkte haben, hätte ich das vor Meisterschaftsbeginn sofort unterschrieben“, sagte Trainer Pacult, der gegen Hartberg ein Duell auf Augenhöhe erwartet: „Wir sind auf ein enges Match eingestellt, in dem es auf Kleinigkeiten ankommt. Die Tagesform wird entscheiden.“