LASK fertigt Rapid mit 5:0 ab, Hartberg besiegte Klagenfurt

Der LASK hat Platz drei in der Fußball-Bundesliga mit einem 5:0-(3:0)-Kantersieg gegen Rapid gefestigt und den Konkurrenten damit abgeschüttelt. Die Linzer machten am Sonntag in der 29. Runde mit drei Toren vor der Halbzeit bereits alles klar und liegen vor den letzten drei Runden acht Punkte vor den Wienern. Grün-Weiß rutschte auf Platz fünf ab und erlebte eine völlig verunglückte Generalprobe für das Cupfinale gegen Sturm Graz am Mittwoch.

Rapid stellte seine höchste Niederlage in der Bundesliga-Historie (seit 1974/75) ein, eine davon war auch das 0:5 gegen den LASK am 29. März 1998 in Linz. Der Vorsprung der Linzer auf den Vierten Hartberg beträgt sechs Punkte.

Die Hartberger setzten sich zuhause gegen Austria Klagenfurt mit 3:2 (3:0) durch. Mann des Spiels war Donis Avdijaj, der keine 33 Minuten für einen lupenreinen Hattrick brauchte.

Ab 17.00 Uhr steht der Schlager zwischen Red Bull Salzburg und Sturm Graz am Programm. Die drei Punkte vor den Bullen liegenden Tabellenführer aus der Steiermark können dabei eine Vorentscheidung im Titelkampf herbeiführen.