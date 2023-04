LASK festigte mit Kantersieg über Klagenfurt Rang drei

Mit einem letztlich klaren 4:0-Sieg über Austria Klagenfurt festigte der LASK nicht nur Rang drei in der Meisterrunde der Fußball-Bundesliga, sondern darf auch weiter von mehr träumen. Während der Vorsprung auf den SK Rapid damit bereits neun Punkte beträgt, liegen die Athletiker weiterhin nur drei Zähler hinter dem zweitplatzierten SK Sturm Graz.

Es dauerteaber ein wenig, bis die Hausherren vor 10.214 Fans in der Raiffeisen Arena in die Gänge kamen. Vor allem in der ersten halben Stunde machten sie sich mit einem schlampigen, ungenauen letzten Pass das Leben noch schwer und brachten sich dadurch um gute Möglichkeiten.

Lesen Sie auch

Die beste Chance in Hälfte eins fand Ljubicic vor, er scheiterte aber an Klagenfurts Goalie Menzel (25.). Kurz vor dem Pausenpfiff kam Usor dann noch bei einem Stanglpass einen Tick zu kurz (42.).

Nach dem Seitenwechsel wurden die Bemühungen der Hausherren dann aber konkreter und auch belohnt: Nach einem Eckball von Michorl war Ersatz-Kapitän Ziereis per Kopf zur Stelle und fixierte das erlösende 1:0 (52.).

Danach freilich ein kurzer Durchhänger, in dem die Kärntner durchaus ausgleichen hätten können. Doch Soto scheiterte aus kurzer Distanz an LASK-Keeper Lawal. Jener Lawal, der den etamäßigen Kapitän Schlager (Gehirnerschütterung) gut ersetzte.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Diese Chance war aber irgendwie ein Weckruf für den LASK, der schließlich für ganz klare Verhältnisse sorgte. Erst war Robert Zulj nach einer Flanke von Horvath per Kopf zum 2:0 erfolgtreich (71.), wenig später verwertete er einen Stanglpass von Flecker zum 3:0 (77.) – sein elfter Saisontreffer. Für den 4:0-Endstand sorgte schließlich Flecker selbst (86.).