LASK gegen Rapid: Ein Duell voller Emotionen, Spannung und Aufreger

LASK gegen Rapid — ein Duell, das sich in den vergangenen Jahren nicht nur als absolutes Schlagerspiel der Fußball-Bundesliga erwies, sondern auch für jede Menge Emotionen und Aufreger sorgte — auf wie neben dem Platz.

Am Sonntag (14.30) kommt es in der Raiffeisen Arena in Linz zum 20. Aufeinandertreffen der beiden Klubs seit dem Wiederaufstieg der Athletiker 2017 — bei vier LASK-Siegen und drei Remis (inkl. Cup) blieben die Hütteldorfer zwölf Mal siegreich. Ein paar der emotionalsten Momente:

Lesen Sie auch

Nur drei Tage nach dem bitteren Aus in der Qualifikation zur Europa League in letzter Minute feierten die Linzer mit dem 2:1 in Pasching ihren ersten Erfolg über Rapid seit dem Wiederaufstieg. Philipp Wiesinger ließ Trainer Oliver Glasner mit seinem Siegtor in der 89. Minute aufs Feld stürmen.

Trotz drückender Überlegenheit scheiterten die Schwarz-Weißen im April 2019 in einem emotionsgeladenen Cup-Halbfinale im Elfmeterschießen in Pasching.

Etwas mehr als vier Monate später feierten die Oberösterreicher durch den Treffer von Marko Raguz in Minute 90 einen 2:1-Auswärtssieg. Zuvor hatte der LASK wegen der Champions-League-Quali gegen Brügge um Verschiebung der Partie gebeten, was Rapid ablehnte.

Fische für Rapid-Goalie

Im Dezember 2019 taten ein paar LASK-Anhänger beim 0:4 ihren Unmut mit Wurfgegenständen kund, in Richtung Rapid-Goalie Strebinger flogen die Fische. Der Verein um Präsident Siegmund Gruber entschuldigte sich schriftlich, kritisierte die Grün-Weißen aber auch für deren (zu laschen) Umgang mit Fehlverhalten von Fans. Mit dem damaligen Geschäftsführer Christoph Peschek kam es mehrmals zu (öffentlichen) Diskussionen.

„Zu viel Tamtam“

Als Rapid-Coach gingen die Matchpläne von Dietmar Kühbauer gegen die Athletiker meist auf. Ex-LASK-Vize Jürgen Werner kritisierte ihn einst für sein Benehmen an der Seitenlinie, mit Valerien Ismael lieferte sich der Burgenländer ein Verbal-Duell. Nun trifft Kühbauer zum dritten Mal als Trainer der Linzer auf seine alte Liebe.

„Es spielt der LASK gegen Rapid und nicht Didi Kühbauer gegen Rapid. Das ist mir zu viel Tamtam“, hatte er vor dem 2:1 im Herbst gemeint und ergänzt: „Emotionen werden wahrscheinlich dabei sein.“ Das wird auch diesmal so sein — hoffentlich in einem würdigen und angemessenen Rahmen.