LASK-Gegner setzt auf Unterstützung aus Steyr

Athletiker treffen am Sonntag auf die Wiener Austria, die mit Werner Zöchling zusammenarbeitet

Zahlreiche Top-Trainer wie etwa Oliver Glasner oder Peter Stöger greifen auf seine Methoden zurück, auch der LASK vertraute bereits auf seine Dienste. Personalentwickler und Soziologe Werner Zöchling aus Steyr ist also nicht nur in Österreichs Fußball ein gefragter Mann, wenn es darum geht, mit dem Team abseits des Rasens zu arbeiten. Aktuell kooperiert der 72-Jährige mit der Wiener Austria, die am Sonntag beim LASK gastiert.

Zöchling versucht als Teamentwickler, die Spieler mental und in ihrer Persönlichkeit gefestigter zu machen. „Ich kenne Werner seit über 20 Jahren und arbeite auch schon so lange mit ihm zusammen. Er ist ein Freund und Mentor“, erklärte Austrias Sportdirektor Manuel Ortlechner im Gespräch mit dem VOLKSBLATT.

Lesen Sie auch

„Immer wieder nimmt sich Werner Zeit für uns. Das geht von Sitzungen mit dem gesamten Team über Gespräche mit einzelnen Kickern. Auch die Potenzialspieler in der Akademie werden von Zöchling betreut“, verriet der gebürtige Innviertler, der 2013 als Kapitän der „Veilchen“ den Meisterteller stemmen hatte dürfen und ergänzte: „Alles, was auf dem Platz passiert, ist selbstverständlich von enormer Bedeutung. Es wird aber auch immer wichtiger, was sich neben dem Platz abspielt.“ Nachsatz: „Starke Persönlichkeiten werden fast automatisch auch bessere Fußballer.“

In Trainerausbildung aktiv

Zöchling arbeitet seit 2005 regelmäßig mit Fußball-Teams aus dem In- und Ausland zusammen. „Damals hat alles bei der SV Ried begonnen“, erklärte er und ergänzte: „Mit Oliver Glasner beispielsweise habe ich schon seit 1997 Kontakt.“

Daneben setzten auch mehrere namhafte Industriebetriebe und deren Führungskräfte sowie Städte auf das Know-how des Steyrers. Dazu arbeitet der Soziologe auch in der Trainerausbildung des ÖFB mit.

Auf dem Weg zum UEFA-Pro-Diplom, der höchsten Trainerausbildung überhaupt, durchlaufen die Anwärter zwölf Einheiten mit dem Coach. „Es geht darum, den Gemeinschafts- und Gruppengedanken umzusetzen und sich gemeinsame Ziele zu setzen. Das gilt für Fußballmannschaften genauso wie für Bereiche in Wirtschaftsunternehmen“, betonte Zöchling.

Von Christian Baumberger