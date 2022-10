LASK gewinnt bei Rückrunden-Auftakt, Rapid verliert in Ried

Der LASK hat nach fünf erfolglosen Versuchen wieder in der Bundesliga gewonnen. Die Linzer setzten sich am Samstag zum Rückrunden-Auftakt (12. Runde) mit 3:1 in Klagenfurt durch und verkürzten den Rückstand auf den ersten Salzburg-Verfolger Sturm vorerst auf zwei Punkte. Rapid verlor in Ried 0:1 und liegt als Siebenter weiter außerhalb der Meistergruppen-Plätze. Gleichauf mit den Hütteldorfern rangiert die WSG Tirol, die durch den 3:2-Heimsieg Austria Lustenau überholte.

Die Sonntag-Partien lauten Sturm Graz – WAC, Altach – Hartberg (beide 14.30 Uhr) und Austria Wien – Salzburg (17.00 Uhr/alle live Sky).

