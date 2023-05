LASK-Hattrick schon vor dem Spiel

Aller guten Dinge waren bei Fußball-Bundesligist LASK am Freitag drei. Vor dem Spiel gegen die noch um den Europacup kämpfende Wiener Austria am Sonntag (17) verlängerten gleich drei Spieler ihre Verträge.

Rene Renner setzte seine Unterschrift unter einen Vertrag bis 2026, Robert Zulj (Bild) und Sascha Horvath signierten sogar bis 2027.

„Das wir mit den Trio an Leistungsträgern langfristig verlängern konnten, freut uns sehr“, erklärte Radovan Vujanovic über die erfolgreichen Verlängerungen binnen eines Tages. Dem 41-Jährigen gelangen in seiner Zeit als LASK-Stürmer neun Hattricks. Den zehnten ließ er nun als Geschäftsführer Sport folgen.

Während „Sky“ am Freitag den längst beschlossenen Wechsel von Alexander Schlager nach Salzburg als perfekt vermeldete, tut sich auch beim Gegner etwas. Der von Schalke ausgeliehene Ex-Linzer Reini Ranftl soll bald fix verplichtet werden. Sportvorstand Jürgen Werner weilte diesbezüglich am Mittwoch zu Verhandlungen in Gelsenkirchen.

Von Christian Baumberger