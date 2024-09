LASK-Knalleffekt: Markus Schopp übernimmt sportliche Verantwortung

Der LASK hat sich nach dem Katastrophenstart wie erwartet von Cheftrainer Thomas Darazs getrennt. Die Nachfolge tritt mit sofortiger Wirkung Markus Schopp an, der in Personalunion die Funktionen des Trainers und Sportdirektors übernimmt. Denn der bisherige Geschäftsführer Sport, Radovan Vujanovic, verlässt den Klub auf eigenen Wunsch.

Der 50-Jährige unterschrieb bei den Athletikern einen Vertrag bis Sommer 2027, wie der Fußball-Bundesligist um exakt 10.49 Uhr mittels einer Presse-Aussendung mitteilte.

Mit dieser Entscheidung trägt der Verein der jüngsten sportlichen Entwicklung Rechnung. In der Bundesliga musste der LASK vier Niederlagen in Folge hinnehmen, seit sechs Pflichtspielen warten die Schwarz-Weißen auf einen Sieg.

1:5-Heimpleite als negativer Höhepunkt

Zudem hat man letzte Woche den Einzug in die Europa-League-Gruppenphase man gegen Steaua Bukarest verpasst und als „Krönung“ am Sonntag eine blamable 1:5-Heimniederlage gegen den Wolfsberger AC kassiert.

Bereits am Dienstagnachmittag leitet Schopp seine erste Trainingseinheit am Trainingsplatz neben der Raiffeisen Arena. Sein Pflichtspieldebüt gibt der Steirer nach der Länderspielpause am Samstag, den 14. September, im Auswärtsderby beim FC Blau-Weiß Linz.

„Eine spannende Aufgabe“

„Mit dem LASK wartet sowohl in der heimischen Liga als auch international in der Conference League eine spannende Aufgabe, auf die ich mich sehr freue. Ziel mit dieser Mannschaft kann es nur sein, nicht nur an die Erfolge der vergangenen Jahre anzuknüpfen, sondern weitere Schritte nach vorne zu machen“, betonte Schopp.

„Ich gehe mit großer Motivation an die neuen Aufgaben beim LASK heran und bedanke mich gleichzeitig beim TSV Hartberg für die sehr erfolgreiche gemeinsame Zeit und die Möglichkeit, viele Spieler zu entwickeln, aber auch mich als Trainer“, so Schopp.

Eine Karriere mit einigen Auslandsstationen

In seiner Karriere als Cheftrainer war der gebürtige Grazer bisher für Strum Graz (Akademie, Amateure und Profis) TSV Hartberg (2018-21), Barnsley (2021) und seit 2022 (bis zuletzt) wieder Hartberg, wo der Saisonstart allerdings mit nur zwei Punkten aus den ersten vier Matches ebenfalls nicht nach Wunsch verlaufen ist.

Als Spieler sammelte er Erfahrungen in Österreich (Sturm, Salzburg), Deutschland (HSV), Italien (Brescia) und den USA (NY Red Bulls).

„Herausragende Arbeit in Hartberg“

LASK-CEO Siegmund Gruber begründete den Trainerwechsel wie folgt: „Die Entwicklung und die Leistungen in den letzten Wochen haben uns dazu veranlasst, diesen Schritt zu setzen und einen neuen Trainer zu verpflichten.“ Thomas Darazs habe im Frühjahr in einer schwierigen Phase das Traineramt übernommen und den Klub auf Platz drei geführt. „Dafür gebührt ihm ein großer Dank“, so Gruber.

Und weiter: „Wir sind sehr froh, dass wir mit Markus Schopp nun einen sehr erfahrenen Trainer für uns gewinnen konnten, der speziell in Hartberg seit vielen Jahren herausragende Arbeit leistet. Recht herzlich bedanken möchten wir uns auch bei Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic für seine Dienste. Er hat maßgeblich dazu beitragen, dass wir in den vergangenen Jahren regelmäßig einen Europacupstartplatz erreicht haben“, so Gruber in der Aussendung des Klubs.