Am Samstag (ab 13 Uhr) lädt Fußball-Bundesligist LASK zum Kick Off zur neuen Saison in der Raiffeisen Arena.

Tickets (5 €, Kinder 2,50 €) für das Match gegen die Vienna (16) gibt es aus organisatorischen Gründen nur noch bis heute (12 Uhr) im Onlineshop, in der Geschäftsstelle sowie im Hypo LASK Corner.

Das Rahmenprogramm in der Fanzone umfasst u.a. einen Soccer Cage, Fußballdarts, eine Torwand, Kinderecke sowie 2700 Liter Freibier für die Fans. Nach dem Spiel findet die Kaderpräsentation statt.